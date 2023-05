Dici "il" purosangue e pensi a un cavallo. Dici "la" Purosangue e pensi a un Cavallino, sicuro di non aver sbagliato l'atricolo determinativo. Sì, perché il SUV-NON SUV di Maranello, oltre a rivoluzionare i parametri classici dell'automotive, ha in un certo senso 'riscritto' anche le regole della grammatica italiana.

La versione di Flavio

E in questa video intervista, Flavio Manzoni, chief design officer della Ferrari, spiega come si è arrivati a ideare, definire e produrre la prima Ferrari formato famiglia, capace di risolvere il problema matematico delle vetture sportive: ora 2+2 fa davvero 4. Quattro posti, quattro porte, forma e sostanza combinati per addizione e non per sottrazione. Maggiore abitabilità e accessibilità, più versatilità, più innovazione tecnologica. Il tutto conservando le performance e gli elementi stilistici che fanno di una Ferrari una Ferrari.

Doppio 'Oscar' al Car Design Award

Manzoni rivela qual'è stata l'idea di base, chi l'ha approvata e caldeggiata (Sergio Marchionne, poco prima della sua scomparsa, e Pietro Ferrari), quali sono stati i momenti critici e le sfide vinte. Sfide che, attraverso un lungo lavoro di squadra e di costante confronto, hanno portato la Purosangue e il team di design ad aggiudicarsi due premi su tre (Vettura di serie e Brand design language) al recente Car Design Award, gli Oscar del design automobilistico mondiale istituiti nel 1984 su iniziativa della rivista Auto&Design.

Gli interni della Purosangue. Da notare l'assenza del display centrale

E per quello che riguarda noi e i nostri lettori del network mondiale, la Ferrari Purosangue ha anche vinto il Motor1 Social car of the year 2023.

Che la Purosangue sia una vettura sia una vettura distintiva è inconfutabile, anche al netto di eventuali e non pervenuti detrattori. Il perché lo spiega l'architetto delle Rosse: "Volevamo ottenere un'identità stilistica molto chiara, evolutiva, ma anche molto variegata nonostante le sfaccettature del linguaggio Ferrari. E credo che ciò ci venga riconosciuto".

Ferrari Purosangue, la supercar che va oltre il SUV

Tutto questo e molto altro fanno della Purosangue un' auto "straordinaria", nel senso letterale del termine. E senza alcuna modifica della grammatica e della sintassi.