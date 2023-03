Quando viene presentata una nuova Ferrari è sempre un giorno speciale. Orde di appassionati si fermano ad ammirarla, analizzarla e sognarla. Succede ovunque. E probabilmente è successo anche a voi che state leggendo. L'ultima volta l'8 marzo 2023, con la pubblicazione della prova della Ferrari Purosangue.

Dai, non siate timidi. Forse all'inizio l'avete snobbata, perché una Ferrari che è anche un SUV (senza però essere un SUV, ma un FUV) non vi sconfinferava. Però poi oh, ha il V12 aspirato. E poi vi siete visti tutto il video. Sognando.

Come ha probabilmente sognato Fiorello. Che, come voi, ha guardato la prova della Purosangue firmata da Giuliano. No, non ci ha scritto per farci i complimenti. Ma ha voluto dire la sua in diretta a "casa sua", vale a dire il programma Viva Rai 2!.

Nel corso del talk show infatti Fiorello ha scelto il nostro articolo (stampato, è forse la prima volta che ci vediamo sulla carta) come "scusa" (ma c'è davvero bisogno di scuse per parlare di una Ferrari) per parlare con i suoi telespettatori. E non possiamo che esserne felici.

Fiorello, vuoi fare un giro?

Naturalmente Fiorello ne ha parlato a modo suo, ironizzando sui 725 CV del suo V12 aspirato "Pensa a Milano, dove c'è il limite a 30 km/h (in realtà non ancora, ndr) uno si compra una bestia del genere, poi ci deve andare a 30 all'ora".

Vero, ma se con la Ferrari Purosangue uno ci può anche andare a fare la spesa, crediamo (senza timore di essere smentiti) che quello cittadino sia un ambiente che i suoi futuri possessori cercheranno di evitare a ogni costo.

Anche perché, come ricorda Fiorello, l'accelerazione della Purosangue è roba seria. Cosa che "quelli che sono seduti davanti arrivano mezz'ora prima di quelli che sono seduti dietro". (L'estratto della puntata in cui appare la nostra prova lo potete vedere sul sito di Rai Play).

Beh, caro Fiorello, tu come molti (ammettilo) sei rimasto affascinato dalla Ferrari Purosangue. Se ci stai leggendo ancora (speriamo non su una stampa di questo articolo) magari sentiamoci. Non sappiamo quando sarà, ma noi sul SUV (pardon, FUV) di Maranello vogliamo salirci ancora. Per un Perché Comprarla o per altro. Se vuoi ti facciamo un fischio e facciamo un giro insieme.

La prova della Ferrari Purosangue