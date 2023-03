Quando è stata annunciata la Ferrari Purosangue ha fatto storcere qualche naso. Puristi del Cavallino Rampante timorosi che quel glorioso logo non fosse adatto a un'auto con assetto rialzato. Forse proprio per questo in quel di Maranello hanno più volte sottolineato come non si trattasse di un SUV, ma di FUV. Ferrari Utility Vehicle. Prima di tutto una Ferrari quindi. E il nome lo dice a chiare lettere: Purosangue.

Beh, forse il tempo ha cambiato le cose o forse gli scettici non erano poi così tanti, almeno tra di voi. Sì perché la prima Ferrari 4 posti e 4 porte vi ha convinti e si è aggiudicata il premio Motor1 Social Car of the year 2023.

La Purosangue è l'auto preferita dagli utenti del nostro network, nessuna delle 17 vincitrici delle varie categorie nelle 8 edizioni (oltre a Italia hanno partecipato Arabia, Argentina, Brasile, Germania, Indonesia, Spagna e Stati Uniti) ha raccolto tanti voti quanto lei.

Al secondo posto si è piazzata la Porsche 911 GT3 RS mentre al terzo ecco un'altra auto italiana, la Alfa Romeo Tonale.

Ferrari Purosangue, la prova

Caso vuole che la proclamazione della Ferrari Purosangue come Motor1 Social Car of the year 2023 arrivi il giorno dopo la pubblicazione della nostra prova. Un contatto diretto con il FUV del Cavallino per saggiarne le qualità dinamiche, accompagnati dal sound del V12 aspirato di Maranello, forte di 725 CV e delle quattro ruote motrici. Curiosi di sapere come va? Basta cliccare "Play" sul video qui sotto.

Motor1 Social Car of the year 2023, i numeri

Un podio nato dai vostri voti: il Motor1 Social Car of the year infatti non ha una giuria composta da giornalisti ma da tutti i nostri utenti, chiamati a votare la loro auto preferita esclusivamente nostri profili social di Instagram e Facebook attraverso Instagram Stories e Facebook Stories.

Votazioni "dal basso" che anche quest'anno hanno visto una ricca partecipazione. Le visualizzazioni sui nostri canali social sono state più di 1,5 milioni con più di 120 mila views dei video che raccontavano le varie sfidanti di ogni categoria (Urban&Compact, Truck&Van, Supercar, Luxury ed EV), per un totale di più di 190 mila voti raccolti.

Un grande successo che in Italia ha visto vincere

Di seguito invece trovare le infografiche con le vincitrici per ciascuna categoria nelle varie edizioni di Motor1

Motor1 Social Car of the year 2023, le vincitrici nella categoria Urban&Compact

M1 Social Car year 2023 Urban Compact

Motor1 Social Car of the year 2023, le vincitrici nella categoria Truck&Van

Motor1 Social Car of the year 2023, le vincitrici nella categoria Supercar

Motor1 Social Car of the year 2023, le vincitrici nella categoria Luxury

Motor1 Social Car of the year 2023, le vincitrici nella categoria EV