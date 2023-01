Messa in archivio la categoria Compact&Urban il Motor1 Social Car of the year 2023 continua con le votazioni per Truck&Van. Nuova categoria e nuove sfidanti, ancora una volta 8, a contendersi il titolo. Titolo che verrà assegnato da voi utenti tramite i vostri voti sui nostri profili social. Per sapere come fare potete leggere le (semplici) istruzioni in fondo all'articolo.

Ora infatti è il momento di dare spazio alle 8 candidate scelte dalla redazione. Si tratta di modelli presentati tra il 1° gennaio e il 16 dicembre 2022, tra multispazio e simili, dove alle forme sexy è preferita la praticità di carico. E di marcia.

Fiat e-Doblò

La terza generazione del Fiat Doblò è quella della rivoluzione. La "e" davanti al nome del multispazio infatti ne indica la natura elettrica: batteria da 50 kWh ad alimentare un motore da 100 kW (136 CV) e 250 Nm di coppia. I dati ufficiali, calcolati secondo il ciclo WLTP, dicono 280 km di autonomia e un "pieno" in 30 minuti collegandosi a colonnine da 100 kW. Esteticamente riprende l'impostazione delle generazioni precedenti, con novità come luci full LED, mascherina chiusa e nuovi dettagli. Dentro, grazie al suo essere elettrico, c'è ancora più spazio, accompagnato da strumentazione digitale e monitor touch centrale da 8".

Fiat e-Ulysse

Ancora Fiat, ancora elettrica. Ma con ancora più spazio. La Fiat e-Ulysse riprende il nome della monovolume prodotto dal 1994 al 2010, abbinandoci però una motorizzazione emissioni zero, come le "cugine" Citroen Space Tourer, Peugeot Traveller, Opel Zafira Life e Toyota Proace. Sotto il pianale c'è un pacco batterie da 75 kWh per 330 km di autonomia dichiarati, ad alimentare un motore da 100 kW e 260 Nm di coppia. Lo spazio naturalmente non manca ed è altamente modulabile, con la possibilità di scegliere tra differenti configurazioni per i sedili delle file posteriori.

Ineos Grenadier

Al giorno d'oggi sono tanti i SUV che promettono ottime capacità in fuoristrada. Sappiamo però come solo telai a longheroni siano l'ideale quando l'asfalto finisce e il terreno si fa insidioso. Longheroni che sono alla base dell'Ineos Grenadier, fuoristrada duro e puro che nelle forme ricorda la vecchia Land Rover, con la quale condivide il passaporto inglese e dalla quale ha rilevato la fabbrica di Hambach. È invece firmato BMW il motore 6 cilindri, mentre la trasmissione automatica è fornita dalla ZF. La trazione, manco a dirlo, è integrale.

Mercedes Classe T

Parente, ma non troppo stretta, dei van Citan e Citan Tourer la Mercedes Classe T fonde l'aspetto classico dei multispazio al family feeling della Stella. Con motori termici, per chi vuole l'elettrico citofonare Mercedes EQT. Lunga 4,5 metri (arriverà anche la versione passo lungo) ha interni curati come da tradizione Mercedes, pescando dalle generazioni precedenti delle vetture di Stoccarda: niente doppio monitor "fuso" in uno solo ma schermo centrale per infotainment e strumentazione che mixa analogico e digitale.

Opel Combo e-Life

Normale o passo lungo la Opel Combo è disponibile unicamente in versione 100% elettrica, basata sulla piattaforma EMP2 del fu Gruppo PSA, con batterie da 50 kWh ad alimentare un motore da 100 kW (136 CV) promettendo 280 km di autonomia, calcolati secondo il ciclo WLTP. Lo spazio è naturalmente il suo punto di forza, così come la tecnologia che comprende infotainment da 8" e vari sistemi di assistenza alla guida.

Renault Kangoo

Negli anni i multispazio si sono ingentiliti nelle forme e la nuova Renault Kangoo non fa certo eccezione, con uno stile ancora più curato che abbraccia quello del resto della gamma della Losanga. Certo, anche in questo caso la forma segue la funzione, con portellone verticale, ma non c'è più l'impressione di trovarsi davanti a un furgone con i cristalli laterali. Anche perché dentro l'ambiente è accogliente e non mancano tecnologie oggi irrinunciabili, a partire dal monitor touch centrale. I motori sono classici benzina e diesel, cui si affianca la versione elettrica con batterie da 45 kWh e motore da 90 kW (122 CV) per 285 km di autonomia dichiarati.

Toyota Proace City Verso

Figlia della collaborazione tra Stellantis e Toyota rappresenta l'eccezione alla regola ibrida della Casa giapponese, rimediando però con una versione 100% elettrica. Forme in linea con quelle delle avversarie, così come la doppia versione: passo normale o lungo, per chi ha bisogno di ancora più spazio. Anche in questo caso bisogna dimenticarsi dei vecchi multispazio con aria da furgoni: qui non manca nulla, dalla cura costruttiva alle moderne tecnologie.

Volkswagen ID. Buzz

A volte ritornano. Però elettrici. Dal Bulli al Volkswagen ID. Buzz, riedizione moderna ed emissioni zero del mitico van anni '60. Forme arrotondate sistemate sulla piattaforma MEB del Gruppo, dove è alloggiato un pacco batterie da 77 kWh che promettono 425 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Il motore da 150 kW (204) è sistemato al posteriore. Dentro lo spazio è padrone mentre l'impostazione della plancia è ripresa da quelle delle altre Volkswagen della famiglia elettrica ID.

Motor1 Social Car of the year: come si vota

Ora che avete la lista completa delle 8 auto che si sfideranno nella categoria "Truck&Van" per il premio Motor1 Social Car of the Year 2023, preparatevi per bene e valutate quale auto votare.

Le votazioni per la prima categoria, che si terranno esclusivamente nostri profili social di Instagram e Facebook attraverso Instagram Stories e Facebook Stories, partiranno il 30 gennaio e termineranno il 3 febbraio. Ogni 24 ore ci sarà una sfida, terminata la quale verrà pubblicata quella successiva, fino ad arrivare alla finale.