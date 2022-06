Il Fiat Doblò è uno dei van (anche trasporto persone) più amato dagli italiani. Arriva sul mercato per la prima volta nel 2000, presentandosi come un multispazio comodo, dal bagagliaio capiente e adatto a ogni tipo di utilizzo, anche per le famiglie.

Nel 2022 giunge alla sua terza generazione (escludendo i vari restyling), cambiando nome in E-Doblò e introducendo la prima variante 100% elettrica del modello, per seguire alla lettera la nuova strategia del Gruppo Stellantis dedicata ai van. Promette fino a 280 km di autonomia nel ciclo WLTP. I prezzi verranno comunicati nel momento del lancio.

Spazio allo spazio

Il nuovo Fiat Doblò veste i panni di un furgone multispazio alla moda, dotato di tutta la tecnologia di ultima generazione derivata direttamente dal settore auto.

Spiccano a livello estetico, per esempio, i nuovi fari anteriori con luci diurne a LED, abbinati a una mascherina dalle dimensioni importanti con al centro il nuovo logo Fiat. Il posteriore si caratterizza, invece, per la presenza del grande lunotto in vetro ad apertura singola, in grado di rendere pratico l'accesso al bagagliaio anche quando è carico per metà.

Interni luminosi

L'interno è la parte del nuovo E-Doblò che vede la più grande rivoluzione rispetto alla generazione precedente. Vista la natura elettrica del powertrain, il cruscotto perde la classica leva del cambio manuale in favore di un selettore della marcia by-wire integrato sotto allo schermo dell'infotainment.

Parlando proprio dell'infotelematica, si tratta dell'ultima evoluzione del sistema Fiat, dotato di uno schermo touch da 8 pollici con tutti i servizi di connessione online inclusi.

Il vero protagonista degli interni, però, è il nuovo tetto panoramico in vetro realizzato in tre parti. Si chiama Magic View ed offre una superficie vetrata senza precedenti per il Doblò.

Elettrico

Il nuovo Fiat E-Doblò, in versione autovettura, è disponibile unicamente con un powertrain a zero emissioni. E' dotato di motore elettrico con una potenza complessiva di 100 kW e 260 Nm di coppia, abbinato a un pacco batterie da 50 kWh.

Secondo il ciclo WLTP è in grado di percorrere oltre 280 km con una sola ricarica, fino a una velocità massima di 130 km/h ed è, grazie alla modalità “Quick Charge”, in grado di ricaricarsi a colonnine con potenza massima di 100 kW in 30 minuti.

Il debutto speciale

Per l'arrivo sul mercato italiano, il nuovo Fiat E-Doblò è disponibile nello speciale allestimento Launch Edition. Prevede una colorazione scura chiamata Blu Mediterraneo abbinata al Launch Pack, che include le barre sul tetto, il Magic Window, i cerchi in lega da 16” neri, gli specchietti ripiegabili elettricamente, gli alzacristalli posteriori elettrici ed oscurati, il volante soft touch, il quadro strumenti digitale 10” e il Magic Top.

Insieme alla ricca dotazione di lancio sono di serie alcuni assistenti alla guida finora visti di rado su mezzi commerciali. Per esempio ci sono il Traffic sign recognition, per il riconoscimento automatico della segnaletica stradale; il Forward collision Warning e l'Active Safety Brake, la frenata d’emergenza automatica; il Lane Keeping Assist, per avvertire il conducente se il veicolo sta uscendo dalla corsia di marcia e riportarlo gradualmente nella posizione corretta, e il Driver Attention Alert, che monitora il livello di attenzione del guidatore e segnala quando è il momento di fare una pausa dalla guida.