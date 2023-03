La Ferrari Purosangue è pura goduria. Un SUV all'altezza della tradizione del Cavallino. Nonostante l'altezza mai così pronunciata per un'auto made in Maranello. Merito di un lavoro certosino su ogni aspetto della meccanica. E della colonna sonora regalata dal suo motore, il V12 aspirato che racchiude in sé ogni gene del DNA Ferrari.

Un motore non elettrificato, non sovralimentato, con potenza da vendere e una voce da far venire i brividi. Colonna sonora di una guida puramente Ferrari. E qui, oggi, permetteteci di celebrarlo ancora una volta.

Resta con noi

E lo celebriamo regalandovi un breve video dove il protagonista è solo lui. Prendete e godetene tutti. Perché se compare una Ferrari Purosangue è questione per pochi - tra prezzo di 390.000 euro e lista d'attesa lunga anni - la sua voce arriva ovunque.

Da dove nasce però questa "magia"? Come detto è un motore V12 aspirato, come da tradizione. Propulsore che trasuda storia con questa scheda tecnica

Tipo: V12 – 65° – Carter Secco

Cilindrata: 6496 cm3

Alesaggio e corsa: 94 mm x 78 mm

Potenza massima: 725 CV @ 7.750 giri/min

Coppia massima: 716 Nm a 6.250 giri/min

Regime massimo: 8250 giri/min

Rapporto di compressione: 13,6:1

Potenza specifica: 111 CV/L

Gli piace girare in alto e ai 725 CV, numeri che ne fanno uno dei SUV (anche se SUV non è) più potenti del mondo, abbina 716 Nm di coppia che arrivano a 6.250 giri, là dove molti turbo si possono sognare, anche se l'80% è già disponibile a 2.000 giri. E che non muove unicamente le ruote posteriori, come da tradizione, ma passa potenza e coppia anche all'asse anteriore.

Una trazione integrale vera che evolve lo schema già visto su Ferrari FF e Ferrari GTC4 Lusso, con la PTU (Power Transfer Unit) sistemata davanti al motore V12 - a sua volta posizionato all'anteriore ma molto vicino all'abitacolo - che si attiva per muovere le ruote davanti. A raccordare il tutto ci pensa un nuovo cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti, con marce ravvicinate che fanno lavorare ancora meglio il motore della Ferrari Purosangue.

Così nasce una vera Gran Turismo, fluida e docile che non intimidisce nonostante i numeri da vera (e sottolineo vera) supercar. Con prestazioni che dicono:

Velocità massima: > 310 km/h

0-100 km/h: 3,3"

0-200 km/h: 10,6"

Bene, ora che il suond l'avete sentito e ne conoscete la carta di identità potete mettere in loop il reel. O - nel caso non lo aveste ancora fatto - potete leggere e guardare la prova completa della Ferrari Purosangue.