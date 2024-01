Da un brand di (ultra) lusso come Bentley non ci si aspettano certo infornate di novità di anno in anno: i nuovi modelli arrivano alla spicciolata, destinati a un numero limitato di proprietari. Il 2024 non farà eccezione, ma ciò che la Casa inglese presenterà sarà decisamente importante.

Nel corso dei prossimi mesi debutterà infatti la nuova Bentley Continental GT, la sportiva di Crewe, sempre più potente e lussuosa. L'altra novità è rappresentata dal model year 2024 della Bentayga, già presentata e pronta ad arrivare nelle concessionarie. Conosciamo ora più nel dettaglio le novità Bentley per il 2024.

Bentley Bentayga m.y. 2024

Bentley Continental GT

Bentley Bentayga 2024

Presentata nel 2020 la Bentley Bentayga rappresenta la prima (e per ora unica) volta di un modello a ruote alte per la B alata. Con il model year 2024 forme e dimensioni rimangono le stesse cui siamo abituati, ma non mancano certo novità. Specialmente sul lato tecnico.

Bentley Bentayga 2024

La Bentaya 2024 infatti adotta in primis le quattro ruote sterzanti, prima dedicate unicamente alla versione passo lungo, per migliorare manovrabilità negli spazi stretti e dinamica di guida tra le curve veloci. C'è poi il sistema ibrido plug-in migliorato e più efficiente. Inoltre sono disponibili nuove possibilità di personalizzazione per gli esterni e sistemi di assistenza alla guida ancora più evoluti.

Nome Bentley Bentayga m.y. 2024 Carrozzeria SUV 5 porte Motori Benzina - ibrido Data di arrivo Nel corso del 2024 Prezzi Da comunicare

Bentley Continental GT

La prima Bentley Continental GT è data 2003 ed è stata la prima vettura della Casa prodotta sotto l'egida Volkswagen, proprietaria di Crewe dal 1998. Modello iconico che in 20 anni di vita ha mantenuto sempre lo stesso stile, evolvendosi di volta in volta dal punto di vista di potenza e prestazioni. Caratteristiche che saranno al centro dell'evoluzione del nuovo modello, atteso per il 2024.

Bentley Continental GT 2024, le foto spia

Di informazioni ufficiali non ne abbiamo ancora, rumors parlano della presenza del powertrain ibrido V6 della Bentayga, alternativa al V8 classico con ancora più cavalli. Niente da fare invece per il monumentale W12, abbandonato nel corso del 2023. Ci aspettiamo naturalmente ancora più lusso e tecnologia sia per quanto riguarda l'infotelematica di bordo, sia dal punto di vista di assistenti alla guida.