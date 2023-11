Anche in questa fine 2023 non ci sono molte notizie ufficiali sulle novità in arrivo da parte di Suzuki per il 2024. Gli indizi più interessanti sono arrivati dall'ultima rassegna internazionale ma al tempo stesso "casalinga" per i brand giapponesi, vale a dire il Salone di Tokyo, dove la Casa di Hamamatsu ha mostrato le interessanti anteprime di un nuovo modello, anzi, due.

La prima, mostrata come concept ma in realtà definitiva, è la nuova generazione della piccola Swift che sarà anche la prima ad arrivare, anzi, l'unica di cui si abbia notizia ad oggi. Ma abbiamo visto anche l'aggiornamento della concept elettrica eVX dietro le cui forme spigolose si nasconde probabilmente la prossima Vitara o un modello di taglia simile comunque a batteria.

Ecco dunque le probabili novità di Suzuki per il 2024

Suzuki Swift

Attendevamo la nuova Suzuki Swift già nel corso del 2023 ma si è soltanto svelata e per l'arrivo effettivo si dovrà aspettare l'anno prossimo. A Tokyo ha mostrato forme e design vicini a quelli ipotizzati guardando i prototipi mascherati visti in prova nei mesi precedenti. La Casa ha poi rilasciato informazioni per il mercato interno, senza specificare le misure che comunque non sembrano lontane da quelle dell'attuale, lunga 3,85 metri.

Nuova Suzuki Swift, anticipazione

Più generose le notizie su interni e dotazioni: la nuova Suzuki Swift ha una plancia leggermente orientata verso il guidatore, un quadro strumenti con quadranti tradizionali e un touchscreen da 9", ma la sicurezza vanta un nuovo monitoraggio dell'attenzione del conducente con riconoscimento facciale (DMS) e il cruise control adattivo ACC con funzione follow e assistente agli ingorghi.

Sotto il cofano, la rinnovata utilitaria Suzuki monta un nuovo motore a benzina a tre cilindri 1.2 Z12E, che può essere abbinato a un cambio automatico di tipo CVT. La trazione è anteriore oppure integrale 4WD. Prevista anche una versione mild hybrid come quelle del modello attuale, che in Europa sarà probabilmente l'offerta standard.

Nome Suzuki Swift Carrozzeria berlina 5p Motori Benzina mild hybrid Data di arrivo Prima metà 2024 Prezzi Da comunicare

Suzuki nuova Vitara

Chiamarla già Vitara appare addirittura un po' prematuro perché in realtà ad oggi ci sono soltanto ipotesi sul prossimo modello di SUV compatto che la Casa introdurrà non nel brevissimo periodo: La concept eVX presentata in India e riproposta a Tokyo (ma anche qui circolano già prototipi mascherati) mostra un modello alto e spigoloso, lungo 4,3 metri e 100% elettrico, che suggerisce un futuro a batteria per il cuore della gamma Suzuki.

Foto spia Suzuki eVx

Non ci sono molti dettagli tecnici, la Casa ha parlato di un'autonomia di 500 km ma senza fornire particolari sulla taglia della batteria né su numero e potenza dei motori elettrici. L'arrivo, del resto, non è imminente, anzi, si parla del 2025, anche se ci aspettiamo di vedere qualcosa di più vicino al definitivo, come un'altra concept oppure un reveal della versione di serie, prima della fine del 2024.