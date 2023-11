Qualche settimana fa, al Salone di Tokyo la Suzuki Swift è stata presentata sotto forma di concept. Ora il marchio giapponese ha reso noti i dettagli del modello definitivo nel suo mercato nazionale.

La nuova city car di Suzuki si è evoluta in modo significativo in termini di tecnologia e sicurezza, per competere con rivali come la Hyundai i20, la Mazda2 Hybrid, la Opel Corsa, la Peugeot 208, la Renault Clio e la Toyota Yaris. Dovrà vedersela anche con la nuova Citroen C3, che sarà alimentata da motori a combustione, oltre che con la e-C3 elettrica. Ma conosciamola meglio.

Nuova Suzuki Swift, design tradizionale

Esteticamente, la nuova Suzuki Swift non subisce una trasformazione radicale. Il frontale presenta una griglia ovale con radar integrato e fari trapezoidali a LED, mentre il profilo sfoggia un montante a "C" fluttuante e abbandona le maniglie delle porte nascoste. Le opzioni di personalizzazione, almeno in Giappone, sono confermate, a disposizione ci sono - ad esempio - la verniciatura bicolore e le luci posteriori oscurate.

Nell'abitacolo, la nuova Suzuki Swift presenta una plancia leggermente orientata verso il guidatore. Il quadro strumenti si distingue per i quadranti tradizionali, il sistema multimediale touchscreen da 9 pollici e il volante appiattito.

Nuova Suzuki Swift, anticipazione

Tra i punti salienti figurano il nuovo monitor dell'attenzione del conducente con riconoscimento facciale (DMS) e il cruise control adattivo ACC con funzione follow e assistente agli ingorghi.

Il climatizzatore è digitale e, mentre degli inserti metallici arricchiscono l'abitacolo, molti vani portaoggetti offrono spazio. I sedili hanno una forma avvolgente e i rivestimenti presentano motivi geometrici.

Un dettaglio interno della Suzuki Swift 2023 La plancia della nuova Suzuki Swift

Trazione anteriore o integrale

Per stare al passo con le ultime tecnologie, la casa automobilistica utilizza l'app Suzuki Connect, con assistenza 24 ore su 24 e controlli di stato basati su smartphone. Naturalmente, può essere collegata ad Android Auto e Apple CarPlay e aggiungere una funzione di registrazione della guida.

Sotto il cofano, questa city car monta un nuovo motore a benzina a tre cilindri 1.2 Z12E, che può essere collegato al cambio automatico di tipo CVT e dispone di trazione anteriore o integrale 4WD. La versione mild hybrid avrà il marchio ECO e beneficerà di un freno di stazionamento elettrico.

In termini di tecnologia, la nuova Swift integra il sistema Suzuki Safety Support, che include l'avviso di traffico trasversale; l'avviso e assistenza di corsia; il monitoraggio dell'angolo cieco; la telecamera a 360 gradi; la frenata predittiva con rilevamento di pedoni e ciclisti; il lettore di segnali stradali e i fari abbaglianti automatici (AHS).

Per il momento, come dicevamo, questa è l'anteprima che Suzuki ha mostrato in Giappone, quindi restiamo in attesa di dettagli sul modello destinato all'Europa.