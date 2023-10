Al Salone di Tokyo non può certamente mancare Suzuki. Il brand giapponese è presente alla rassegna domestica dal 26 ottobre al 5 novembre con un’esposizione chiamata “Answers for Excitement throughtout the World” (“Risposte per una guida divertente in tutto il mondo”).

In effetti, i concept previsti spaziano da crossover pensati per l’avventura fino a sportive compatte, oltre alle personalissime kei car, le piccole vetture vendute esclusivamente in Giappone.

Ecco le nuove Swift e Vitara

Uno dei modelli più importanti del Salone di Tokyo è la Swift Concept. Il prototipo anticipa le forme della futura generazione della compatta Suzuki portando con sé una fanaleria inedita e una nuova calandra, mentre le proporzioni della carrozzeria sono molto simili al modello attuale.

Suzuki Swift Concept (2023)

Come anticipa la Casa, la vettura è equipaggiata con numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui i fari anabbaglianti automatici, il monitoraggio dell’assistenza del conducente e la frenata d’emergenza.

Suzuki eVX

Nella capitale giapponese viene mostrato ancora una volta l’eVX, il crossover presentato a gennaio in India che anticipa un modello elettrico in arrivo nei prossimi anni. L’eVX è lunga 4,3 metri, ha un’autonomia di 500 km e potrebbe rappresentare l’erede a batteria della Vitara.

Gli altri progetti

Tra le altre novità di Suzuki, troviamo l’eWX, una kei car elettrica estremamente squadrata lunga meno di 3,4 metri e con un’autonomia di 230 km. Presenti anche la Spacia Concept e la Spacia Custom Concept, altre due kei car pensate per la vita all’aria aperta, con una serie di accessori dedicati.

Suzuki eWX

Infine, la Casa nipponica espone anche robot “a quattro zampe” e numerosi scooter elettrici, oltre a un motore elettrico fuori bordo per le barche del futuro.