Dopo l’hyper-SUV è il momento dell’hyper-GT. Lotus passa dall’Eletre all’Emeya, una super berlina 100% elettrica plasmata dall’aria e ricca di tecnologia e potenza.

Se le forme sono completamente diverse rispetto al SUV, infatti, il focus dell’Emeya resta sempre sul comfort di guida e sulle prestazioni elevate, con valori superiori ai 900 CV e uno scatto da fermo degno delle migliori supercar al mondo.

Aerodinamica attiva

Come l’Eletre, anche per l’Emeya è stata riservata grande attenzione all’aerodinamica. L’hyper-GT di Lotus presenta una griglia attiva che, in base a diverse condizioni di guida, può ridurre la resistenza all’aria (quando è chiusa) o raffreddare batterie e impianto frenante (quando è aperta).

Lotus Emeya (2024)

Un contributo importante arriva anche dallo splitter, dallo spoiler e dal diffusore, tutti con elementi attivi in grado di regolare l’angolo d’incidenza e massimizzare performance ed efficienza.

In particolare, lo spoiler a doppio strato ha una larghezza di 280 mm (100 mm in più di quello montato sull’Eletre) e permette di ottenere una deportanza di oltre 215 kg. A queste soluzioni si aggiungono le sospensioni a controllo elettrico capaci di analizzare la strada 1.000 volte al secondo regolando così la propria risposta.

Tutto sotto controllo

Gli interni dell’Emeya fondono materiali di lusso e sostenibili con una serie di soluzioni di alta tecnologia. Per esempio, i rivestimenti dell’abitacolo sono realizzati utilizzando un filato nato dagli scarti di cotono dell’industria della moda e dell’abbigliamento. A questo particolare tessuto si abbinano anche alluminio PVD, Alcantara e pelle nappa.

Lotus Emeya, gli interni

Oltre ai giganteschi schermi per gestire le varie funzioni di guida, c’è l’head-up display in realtà aumentata da 55” che permette al guidatore di avere un rapido accesso alle informazioni di guida e di monitorare gli ADAS e gli avvisi della vettura. Curato anche l’impianto audio, che è sviluppato dallo specialista KEF ed è abbinato all’audio surround 3D Dolby Atmos.

Molta attenzione è riservata anche alla cancellazione del rumore stradale. Quest’ultimo è mitigato da dei segnali acustici emessi dagli altoparlanti per ovattare al massimo l’abitacolo.

Scatto brutale

L’Emeya utilizza due motori elettrici (uno all’anteriore e un al posteriore) che garantiscono la trazione integrale e una potenza di picco di 905 CV e 985 Nm. La velocità massima della Lotus è di 256 km/h, mentre lo 0-100 km/h è coperto in appena 2,78 secondi, con una ripresa fulminea da 80 a 120 km/h inferiore ai 2 secondi.

Lotus Emeya, il profilo aerodinamico posteriore

La batteria è da 102 kWh, ma non è ancora stata rivelata l’autonomia, anche se la Casa inglese stima un risultato simile ai quasi 500 km dell’Eletre. Come il SUV, anche l’ammiraglia può essere ricaricata fino a 350 kW in corrente continua e ricevere 150 km di autonomia in 5 minuti.