Kia prosegue con il rinnovamento di una gamma in cui l'elettrificazione ha indubbiamente un'importanza crescente, ma che il marchio porta avanti concorrenza senza trascurare nulla, alternando novità in tutti i segmenti e spaziando dalle novità elettriche a quelle ibride fino ai modelli più tradizionali.

Il 2024 si aprirà con due novità sostanzialmente già svelate, vale a dire la nuova Picanto, che continua presidiare un segmento, quello delle city car, sempre più spopolato e il restyling del SUV Sorento, disponibile in due varianti ibride con o senza spina. Nel corso dell'anno ci sarà anche il terzo modello elettrico, il SUV compatto EV5, che inaugura anche un terzetto di novità a batteria in arrivo da qui al 2026

Ecco le novità 2024 di Kia:

Kia Picanto 2024

A vederla sembra quasi un modello tutto nuovo perché il restyling con cui la Kia Picanto si allinea al più recente "family feeling" ne cambia i connotati di parecchio, dentro e fuori. Presentata qualche mese fa, la piccola coreana è attesa all'inizio dell'anno nuovo, anche se i prezzi non sono ancora stati ufficializzati.

La Kia Picanto 2024 conserva le misure, la lunghezza intorno ai 3,6 metri, ma ha un frontale più sofisticato con luci LED, una nuova fascia posteriore e strumentazione con display da 8 pollici. La gamma motori include i benzina 1,0 e 1,2 senza l'aggiunta di ibridi, e con un cambio manuale o robotizzato ma sempre a cinque rapporti.

Nome Kia Picanto Carrozzeria Berlina 5 porte Motori Benzina Data di arrivo Primo trimestre 2024 Prezzi Da comunicare

Kia Sorento 2024

La versione aggiornata della Kia Sorento, SUV ormai "large" della Casa coreana, è stato parzialmente svelata con le prime immagini ufficiali diffuse dalla Casa la scorsa estate, anche se non sono ancora state date informazioni sulle novità a livello tecnico e motoristico che accompagneranno il restyling. Dovremmo avere notizie prima di fine 2023 visto che il lancio è previsto per i primi mesi del 2024.

Il nuovo design, concentrato soprattutto nella parte frontale, vede i fari farsi ancora più sottili e prendere, con le luci diurne, un profilo a T, mentre resta al suo posto la griglia "tiger nose". All'interno cambia soprattutto l'area riservata all'infotainment, con un nuovo grande strumento che unisce il quadro digitale e il display centrale da ben 12,3". Attesi anche implementi dei sistemi di sicurezza attiva, mentre non ci sono notizie sulla gamma motori che già oggi include proposte full hybrid e plug-in hybrid.

Nome Kia Sorento Carrozzeria SUV medio-superiore Motori benzina full hybrid e plug-in hybrid Data di arrivo Primavera 2024 Prezzi da comunicare

Kia EV5

Nel corso dell' EV Day 2023 organizzato a Seoul lo scorso 12 ottobre Kia ha confermato una scaletta che prevede tre nuovi modelli elettrici in altrettanti anni e presentato le concept car che prefigurano i due più piccoli ma più lontani nel tempo, EV3 ed EV4. Il terzo è il SUV compatto EV5, che la Casa ha presentato nel corso dell'estate e già lanciato in Cina e che sarà il primo a debuttare in Europa verso metà anno.

Kia EV5

Si tratta di un modello dalle forme solide e dalla figura imponente, lungo 4,61 metri e con un passo di 2,75 metri, interni ampi e addirittura tre display digitali, uno per la strumentazione e uno per l'infotainment da 12,3 " ciascuno più uno da 5" apposta per il sistema di climatizzazione. Quanto alla batteria, in Cina utilizza un pack della BYD al litio-ferro-fosfato, mentre per l'esportazione si annuncia una batteria al nickel-manganese-cobalto da 82 kWh. Previste versioni a motore singolo o doppio.