Nel futuro di Kia non ci sono solamente SUV e crossover. A dimostrarlo è l’EV4 Concept, che è stata svelata negli scorsi giorni all’EV Day di Seoul tenuto dalla Casa coreana durante il quale sono stati mostrati vari prototipi elettrici.

Strettamente imparentata con la Hyundai Ioniq 6, l’EV4 viene presentata come l’erede spirituale della Stinger, l’ammiraglia sportiva del marchio asiatico venduta anche in Italia fino a pochi anni fa.

Legata all’EV6 (e non solo)

Il design dell’EV4 risente molto dell’influenza della EV6. Ciò lo si nota particolarmente nella forma del tetto e dell’anteriore, anche se il nuovo concept di Kia è più largo e leggermente più basso del crossover attualmente in vendita. In buona sostanza, le proporzioni della EV4 si avvicinano a quelle di una rivale come la Polestar 2, tipiche di una berlina rialzata.

Kia EV4 Concept

È vero anche che la zona anteriore ricorda particolarmente quelle di EV5 e EV9, con gli affilati fari verticali che rendono futuristiche le linee della Kia. Tra l’altro, davanti troviamo un “frunk” in cui depositare alcuni bagagli, mentre il posteriore ha una forma allungata con un lunotto molto inclinato che dà all’EV4 quasi un’aria da coupé.

Interni da vera concept

Che si tratti di un concept lo si capisce non solo dagli esterni, ma anche (e soprattutto) guardando l’abitacolo. Lo stile degli interni della Kia è minimalista, con un volante di forma ovale a sole due razze e un pannello a sbalzo che integra gli schermi di quadro strumenti e infotainment.

Kia EV4 Concept, gli interni

Originali anche gli abbinamenti di colori, col beige e il rosa che creano un ambiente vivace e personale. Difficile dire, però, se questo look si ritroverà anche sul modello di serie.

A tal proposito, non sappiamo quando l’EV4 definitiva vedrà la luce. Considerando l’obiettivo di Kia di vendere almeno un milione di elettriche dal 2026, è facile pensare che la berlina a batteria sarà presentata prima di quell’anno. L’architettura? Potrebbe ispirarsi a quella della Ioniq 6 oppure essere completamente nuova, con batterie e motori elettrici ancora più efficienti.