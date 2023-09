Il vero "cambio di passo" per il marchio Kia è coinciso con l'apertura degli stabilimenti in Europa e America, Zilina e West Point, e dei centri stile a Francoforte e Irvine, tutti avviati all'incirca tra il 2007 e il 2009 per lanciare la sfida definitiva su quei mercati e accompagnare la piccola rivoluzione tecnologica e qualitativa in atto in quel periodo.

Per gli obiettivi futuri di crescita ed espansione, nonché per il prossimo tassello dell'offensiva elettrica, la Casa coreana ha però deciso di ripartire dal suo principale impianto casalingo, quello di Hwangseong (Corea del Sud), dove dal 2025 è previsto l'avvio della produzione di una nuova generazione di modelli che permetteranno a Kia di competere anche nel settore dei veicoli leggeri a uso professionale, detti Purpose Built Vehicle o PBV.

Multialimentazione

La fabbrica di Hwangseong, talvolta trascritta come Hwangsung, sorge nella provincia sudcoreana del Gyeonggi nel 1991. Non è la più antica delle fabbriche Kia, primato che spetta all'impianto di Gwangmyeong (1973) e a quello di Gwangju, fondato nel 1965 anche se rimasto di proprietà della Asia Motors fino alla fusione del 1999, ma è il più imponente.

Controllo qualità nella fabbrica Kia di Hwangseong

La sua area occupa infatti una superficie di 3,2 milioni di metri quadri e dispone di oltre 14 km di piste di prova, mentre la fabbrica, che nel 2001 ha già totalizzato tre milioni di veicoli prodotti in soli dieci anni, produce una gran varietà di modelli in parte destinati anche ai mercati di altri continenti tra cui la Optima e la Cadenza, la Forte, la Mohave e le loro equivalenti americane ed europee K5, K7, Cerato, Borrego, più varie generazioni di Sorento e Niro.

Ibrido, elettrico e oltre

A Hwangseong oggi sono prodotti anche diversi modelli elettrificati, dalla stessa Niro, che nasce su una base concepita per motorizzazioni ibride normali o plug-in ed elettriche, fino alla EV6, prima esponente della nuova generazione di elettriche pure nate dalla piattaforma Hyundai-Kia E-GMP.

Lo stabilimento ha dunque un ruolo strategico nei piani della Casa, che che proprio qui avvia nella seconda metà del 2023 la costruzione di un nuovo complesso destinato ad aggiungere un importantissimo tassello all'attività del costruttore coreano, quello dei cosiddetti veicoli multiuso ad utilizzo professionale, naturalmente elettrici, conosciuti con la sigla di PBV (Purpose Built Vehicles).

I render dei primi PBV di Kia

L'operazione rientra nel programma Plan S con cui il costruttore mira alla leadership nelle soluzioni per la mobilità sostenibile e prevede di avviare la produzione di questi veicoli, destinati alle aziende e non ai clienti provati, nella seconda metà del 2025 con una capacità iniziale di 100.000 unità l'anno da espandere secondo le richieste del mercato fino a 150.000.

La fabbrica Kia di Hwangseong

L'ecosistema digitale

Al centro del processo produttivo, quella che Kia ha battezzato E-Forest, un sistema-fabbrica che integra elevati livelli di automazione e digitalizzazione e si basa sull' intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza.

La produzione di Sorento nella fabbrica Kia di Hwangseong

Cuore del processo produttivo, il cosiddetto "celle method", una strategia che raggruppa nella stessa area dell’impianto macchinari o postazioni di lavoro che servono a produrre parti simili e riduce dunque distanze, tempi e costi delle varie fasi della lavorazione rendendole al tempo stesso più flessibili. Nella nuova struttura a Hwaseong il "cell method" si integra con il sistema di trasporto in serie delle componenti.

Naturalmente, tra le priorità c'è anche l’osservanza dei più stringenti canoni di tutela ambientale e l'impegno per assicurare basse emissioni di carbonio. Tra le innovazioni in questo senso, una cabina a secco per le fasi di verniciatura e un più ampio utilizzo della luce naturale, che insieme alla semplificazione delle fasi di produzione consentiranno di ridurre le emissioni di circa il 20% rispetto alle fabbriche già esistenti.

La scheda di Hwangseong