Si chiama EV3 e potrebbe essere un’anticipazione del modello elettrico più importante dei prossimi anni di Kia. Per ora è solo un concept, ma il suo stile e alcune delle sue funzionalità potrebbero essere davvero confermate nel modello di serie.

Svelato durante l’EV Day di Seoul – un evento speciale tenuto da Kia in cui sono stati rivelati vari prototipi -, l’EV3 s’inserisce nel segmento C ed è grande quanto una Niro. Per il momento, quindi, è la Kia elettrica più compatta che ci sia.

Vuole sorprendere

Lo stile della Kia Concept EV3 è strettamente legato alle linee squadrate e tese viste su EV5 ed EV9. Il frontale e il tre quarti posteriore, però, appaiono leggermente più morbidi, mentre la linea di cintura alta e i passaruota massici danno grande muscolosità al SUV compatto.

Kia EV3 Concept

Le vere chicche della Kia, però, sono all’interno. Sfruttando la tecnologia V2L, nel bagagliaio è possibile collegare per la ricarica un monopattino o una e-bike. Una bella comodità per chi ha necessità di muoversi più agilmente in città quando si reca al lavoro o anche solo nel tempo libero. Molto interessante anche la console centrale, che è realizzata utilizzando un fungo.

Kia EV3 Concept, gli interni

L’EV3, infatti, è una delle prime auto in assoluto a utilizzare questo tipo di “materiale”, che può essere plasmato in modo ancora più creativo rispetto ai rivestimenti tradizionali.

Lavori in corso

Per il momento, da Kia non confermano se queste soluzioni finiranno anche sul modello di serie. Così come non sappiamo quale sia l’architettura alla base dell’EV3. Non è chiaro, quindi, se il SUV utilizzerà l’architettura da 800 V dell’EV6 e dell’EV9 o se si limiterà a quella da 400 V dell’EV5.

In ogni caso, l’EV3 rappresenterà una tappa importante del futuro elettrico del marchio, che punta a vendere un milione di EV dal 2026. Proprio entro quell’anno (o forse anche tra il 2024 e il 2025) debutterà l’EV3.