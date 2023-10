La Kia EV6 è stata svelata meno di tre anni fa, ma la Casa coreana sembra essere già al lavoro sul primo restyling. Il crossover elettrico (che condivide motori e piattaforma con la Hyundai Ioniq 5, anch’essa vicina ad un rinnovamento) dovrebbe essere aggiornato nel corso del 2024 principalmente a livello estetico, anche se non possiamo escludere degli affinamenti alla tecnologia e al powertrain.

Intanto, un video spia ci permette di dare un’occhiata ad uno dei primi prototipi della EV6 restyling.

Cambia, ma (per ora) non si vede

Il video mostra la EV6 parcheggiata, con teli e mimetizzazioni che ricoprono quasi tutta la carrozzeria. Dalle camuffature, comunque, si riescono ad intravedere dei nuovi fari più grandi, i quali sembrano prolungarsi nella parte inferiore del paraurti.

Le altre modifiche sono praticamente irriconoscibile, ma è facile pensare che la Kia venga aggiornata pure nel posteriore. Per l’occasione, potrebbero essere riviste anche le forme dei paraurti e lo stile dei cerchi, mentre nell’abitacolo ci attendiamo qualche aggiornamento alla tecnologia di bordo.

Nulla di rivoluzionario, comunque: né gli esterni né gli interni della EV6 si allontaneranno troppo dal modello attuale.

Batteria e motori

È da capire se Kia interverrà sui powertrain della EV6. Ricordiamo che attualmente il crossover coreano si può acquistare unicamente con batteria da 77 kWh e varie declinazioni di potenza, da 229 a 325 CV fino ad arrivare ai 585 CV della scatenatissima GT.

L’autonomia massima supera i 500 km, mentre la velocità di ricarica è fino a 350 kW in corrente continua, per passare dal 10 all’80% di capacità in 18 minuti.

Kia EV6 GT

È possibile che la Casa asiatica riveda i software di gestione della batteria per ottenere un piccolo aumento delle performance e – forse – un’autonomia ancora più elevata.

In ogni caso, aspettiamo di scoprire ulteriori informazioni sulla EV6 restyling, il cui debutto potrebbe avvenire nel primo semestre del prossimo anno.