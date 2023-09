Nel prossimo futuro non sono in arrivo solo grandi SUV e crossover elettrici. L’attenzione dei Costruttori, infatti, si sta spostando sempre di più anche sulle vetture più compatte e sulle city car, due dei segmenti da sempre più amati dagli europei.

Ne è un esempio Kia, che prevede di lanciare 15 nuovi modelli elettrici a livello globale entro il 2027, tra cui la “piccola” EV3. Ecco come potrebbe essere fatta.

Dall’EV1 all’EV9

Come ammesso da David Hilbert - direttore marketing di Kia Europe – ad Autocar, la Casa coreana completerà tutta la gamma EV, dalla EV1 fino alla EV9, coprendo così tutti i segmenti più importanti. Al momento, il brand asiatico ha presentato EV5 (disponibile inizialmente in Cina, ma previsto anche in Europa), EV6 ed EV9.

Kia EV5 Kia EV9

Uno dei modelli chiave della strategia di Kia, però, sarà appunto l’EV3. Inserita nel segmento B – lo stesso di Jeep Avenger e Peugeot e-2008 -, questa Kia potrebbe basarsi su una nuova piattaforma, erede della E-GMP che dà vita ad EV6 ed EV9. Tra l’altro, questo nuovo modello potrebbe essere prodotto nell’impianto presente in Slovacchia, dove nascono attualmente Ceed e Sportage.

Prime ipotesi

Nel nostro render, l’EV3 adotta le forme squadrate della più grande EV9. In particolare, si notano i fari stilizzati con design a C e l’elaborato frontale con inserti in nero lucido e dello stesso colore della carrozzeria. Al pari delle altre EV, quindi, anche l’EV3 dovrebbe avere una personalità davvero spiccata.

Kia EV3, il render di Motor1.com

Per quanto riguarda le dimensioni, è possibile attendersi una lunghezza compresa tra i 4,1 e i 4,3 metri, mentre al momento è difficile fare previsioni sul powertrain. Per essere competitiva con le rivali, comunque, la Kia dovrà avere almeno 400-500 km di autonomia e motori da almeno 200 CV.

Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 35-40.000 euro, lo stesso range delle competitor della galassia Stellantis (e non solo). Ma se puntate ad una Kia ancora più compatta, allora vi conviene attendere l’EV1, che potrebbe diventare una rivale diretta della Volkswagen ID.2.