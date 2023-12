Il grande momento è arrivato: la gamma Fiat non promette di avere moltissime novità per il 2024, ma più che il numero conta la sostanza in quanto tra le pochissime già annunciate ce n'è una davvero importantissima. L'anno che sta per cominciare porterà infatti a compimento il lungo percorso verso l'erede elettrica della Panda, cinque anni dopo la presentazione della concept Centoventi al Salone di Ginevra del 2019.

Oltre a questo, il marchio Fiat aggiungerà alla sua gamma la versione ibrida della 600, che inizialmente è stata lanciata come sola elettrica.

Ecco quindi le novità Fiat per il 2024:

Fiat Panda-e

Mancano poco più di sei mesi all'esordio del modello che promette di essere la vera rivoluzione per la Casa: la nuova Fiat Panda, che promette di essere la prima auto elettrica dal prezzo davvero accessibile del marchio. Dovrebbe nascere sulla piattaforma Smart Car, destinata a dar vita a ben sette nuovi modelli distribuiti per i principali marchi di Stellantis, uno dei quali, la nuova Citroen C3, è già stato svelato.

Fiat Pandae (2024)

A parte questo, non si sa molto della nuova Fiat Panda elettrica se non la data indicativa di presentazione, che avverrà molto probabilmente il giorno 11 luglio, quando si celebrerà il 125° anniversario della fondazione della Casa. Oltre a questo, si sa che sarà prodotta in Serbia, nello stabilimento di Kragujevac, e che avrà un prezzo base inferiore ai 25.000 euro. L'attuale Panda resterà comunque in produzione fino al 2026 e potrebbe essere ribattezzata con il nome Pandina.

Nome Fiat Panda-e (da confermare) Carrozzeria Berlina 5 porte Motore Elettrico Data di arrivo Luglio 2024 (presentazione) Prezzo da circa 25.000 euro

Fiat 600 Hybrid

Arriverà nella prima metà del 2024, ma si può già ordinare da metà novembre: la Fiat 600 Hybrid, presentata pochi mesi dopo la 600e interamente elettrica, è uno dei primi modelli del Gruppo Stellantis a portare sulle strade il nuovo sistema mild-hybrid evoluto.

Fiat 600 Hybrid

Abbina un 1.2 tre cilindri benzina da 100 CV a un sistema elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V. Il cambio è a doppia frizione con 6 rapporti e integra al suo interno il motore elettrico da 21 kW. Fiat annuncia un taglio delle emissioni di CO2 di circa il 15% rispetto a un motore analogo non elettrificato.