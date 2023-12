Fiat E-Doblò e Fiat E-Ulysse si aggiornano per il 2024 con motorizzazioni più efficienti e una dotazione ancora più completa. In arrivo da fine gennaio, i due modelli saranno disponibili prima in Italia e Austria, per poi sbarcare nei principali mercati europei.

Ecco quali sono le novità e come cambiano in vista del nuovo anno.

Le novità sull’E-Doblò

Sul Fiat E-Doblò viene introdotto un nuovo comando per gestire le modalità di guida Normale, Eco e Power, con quest’ultima che migliora la potenza di picco del veicolo. Invece, la Eco ottimizza il consumo di energia e la Normale è consigliata per la guida nel traffico regolare.

Inoltre, sul modello 2024 viene introdotta la possibilità di selezionare l’intensità della frenata rigenerativa (basso, medio e alto) attraverso l’utilizzo di due paddle al volante. Ciò consente di migliorare l’autonomia in base al traffico e alle condizioni stradali.

L’E-Doblò vede la presenza di 17 sistemi di sicurezza di guida passivi e attivi e di un infotainment UConnect con schermo da 10” predisposto per Apple CarPlay e Android Auto.

Per quanto riguarda il powertrain, il Fiat E-Doblò 2024 utilizza una batteria da 50 kWh e un motore elettrico da 136 CV, per un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP e la possibilità di ricaricare dallo 0 all’80% in 30 minuti. La velocità massima è di 135 km/h, mentre l’accelerazione 0-100 km/h è di 11,2 secondi.

La “nuova” E-Ulysse

Il Fiat E-Ulysse resta disponibile nei due powertrain con batteria da 50 kWh e 75 kWh, i quali consentono rispettivamente fino a 224 km e 350 km nel ciclo WLTP. Il “people mover” di casa Fiat è dotato di nuovi paddle per la selezione della frenata rigenerativa, disponibili in tre livelli in modo che il cliente possa scegliere il livello di frenata rigenerativa preferito tra Leggero, Medio e Forte.

Fiat E-Ulysse 2024

Il frontale è stato leggermente rivisto, così come l’abitacolo, dove sono presenti uno schermo dell’infotainment rinnovato e vani portaoggetti più capienti. L’E-Ulysse è disponibile con configurazioni fino a 9 posti ed è dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida, come una nuova telecamera posteriore da 180° e dell’Active Cruise Control.