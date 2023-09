Nuovi colori in arrivo per la Fiat 500 a batteria. A partire da ottobre, la gamma di colori della piccola elettrica si arricchirà con due nuove sfumature ispirate al cielo e al sole d'Italia.

Prosegue così il percorso del brand avviato alcuni mesi fa, che vede Fiat impegnata a proporre un catalogo di verniciature sempre più ampio e senza tonalità grigie. Ecco nel dettaglio, quindi, i nuovi colori previsti per l'elettrica italiana, per i quali - al momento - non ci sono foto ufficiali.

Giallo come il sole e azzurro come il cielo

La nuova tonalità ispirata al sole d'Italia è un "giallo pastello", che esalta la forma iconica della Nuova 500. Come dice Fiat, questo colore "è legato all'energia creativa che dona la vita e illumina il futuro". La nuova tonalità di azzurro chiaro, invece, punta a dare alla Fiat un aspetto sofisticato ed elegante. Questo colore sarà un "azzurro cangiante" ispirato al cielo italiano.

Grazie a un processo di verniciatura speciale che enfatizza la trasparenza e la leggerezza delle tonalità, le verniciature saranno caratterizzate da un effetto iridescente che crea un gioco di colori che cambiano a seconda del punto di vista e delle condizioni di luce.

Oltre a queste due nuove sfumature, la Nuova 500 è disponibile anche nelle opzioni di colore Rose Gold, Red, Onyx Black e Ice White. Inoltre, alcune concessionarie mettono a disposizione anche le tinte Celestial Blue e Ocean Green.

In generale, la gamma Fiat in Europa offre un'ampia scelta di 30 diverse tonalità di colore, tra cui Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, Blu Dipinto di Blu, Blu Italia, Blu Venezia, Verde Rugiada, Verde Foresta, Rose Gold e Nero Cinema, ognuna con un nome evocativo che richiama le bellezze paesaggistiche e lo stile di vita italiano.