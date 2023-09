La Fiat Topolino ha già conquistato 10.000 italiani. Tanti sono stati i pre-ordini effettuati per l’iniziativa di lancio “Be The First” avviata lo scorso 4 luglio.

Il quadriciclo leggero (che, ricordiamo, può essere guidato dai 14 anni) può essere ordinato sul sito ufficiale di Fiat, con la consegna prevista – anche a domicilio – nel gennaio 2024. Ecco come fare.

Come configurare la Fiat

Sul sito dedicato è possibile configurare da zero la propria Topolino e leggere tutte le varie informazioni sugli accessori previsti. Una volta effettuate tutte le selezioni, il cliente può scegliere la durata del finanziamento e il primo acconto. Dopo aver controllato il riepilogo dell’ordine, si dovrà aspettare una comunicazione di Fiat riguardo alla consegna nella concessionaria più vicina o direttamente a casa.

Fiat Topolino

Da notare come i clienti possano verificare la posizione della Fiat in qualsiasi momento, dall’ordine alla consegna, proprio come un prodotto acquistato su un e-commerce. Ciò è possibile dal sito di Fiat, attraverso le e-mail di aggiornamento o anche contattando il team di back office.

Quanto costa la Fiat Topolino

Il prezzo di listino della Topolino è di 9.890 euro, ma è possibile acquistarla tramite leasing e usufruire così di un prezzo di listino di 7.544 euro. L’iniziativa di Stellantis Financial Services prevede un leasing di 48 mesi a 39 euro al mese, con un acconto di 2.582 euro.

In abbinamento si possono scegliere tre pacchetti di sicurezza, dalla marchiatura identificativa dei cristalli fino alle coperture per furto/incendio, rapina totale/parziale, assistenza H24 ed eventi naturali, sociopolitici e cristalli.

Infine, per quanto riguarda la garanzia, invece, la Topolino gode di una copertura di due anni senza limiti di chilometraggio. La batteria beneficia di una durata di tre anni o 40.000 km.