Come si può rivoluzionare la mobilità cittadina? Con un veicolo di ridotte dimensioni, in grado di accogliere almeno due persone in abitacolo e dotato di tutti i comfort "base" della sua epoca. Fiat nel corso della sua storia più che centenaria ci ha provato per ben tre volte, le prime due con risultati del tutto soddisfacenti.

L'ultima in ordine di tempo è la nuova elettrica Fiat Topolino, un quadriciclo non leggero (questo il nome dell'omologazione europea) a zero emissioni basato sulla Citroen Ami, il cui nome deriva direttamente dalla Fiat 500 "Topolino" degli anni '30, '40 e '50. Le abbiamo messe a confronto sulla carta in un VS generazionale senza precedenti. Ecco in cosa si somigliano.

Fiat Topolino VS Fiat 500 "Topolino": gli esterni

Partendo come di consueto dagli esterni, appare subito chiaro quanto la Fiat Topolino di oggi non assomigli per nulla alla "Topolino" di ieri. Con due stili completamente differenti, ideati per abbracciare i gusti di due epoche molto lontane, la nuova si presenta con una carrozzeria molto compatta, simmetrica tra l'anteriore e il posteriore, dotata di piccoli fari tondi a LED e di ampie vetrature, per garantire una visibilità a 360 gradi nell'ambiente urbano.

Fiat Topolino Fiat 500 "Topolino"

Uno stile ben lontano dalla progenitrice che, proprio per abbracciare i gusti in voga nella seconda parte degli anni '30, era stata progettata con cofano molto lungo, due fari tondi posizionati sopra ai passaruota, un abitacolo molto arretrato e delle ruote esterne dal corpo centrale ma carenate superiormente.

Se è vero che le due auto non si assomiglino poi molto esteticamente, è anche verissimo che - come ci avete fatto notare anche ieri sui social - la nuova Fiat Topolino riprende in maniera molto precisa e diretta le linee della Fiat Nuova 500 degli anni '50, che non ha certo bisogno di presentazioni.

Fiat 500 "Topolino", il profilo Fiat Nuova 500 Fiat Topolino Dolcevita 2023

Modello Lunghezza (metri) Larghezza (metri) Altezza (metri) Passo (metri) Peso (kg) Fiat Topolino 2023 2,41 1,39 1,52 nd 700 kg Fiat 500 "Topolino" 1936 3,22 1,28 1,38 nd 535 kg Fiat Nuova 500 1957 2,97 1,32 1,32 1,84 499 kg

Fiat Topolino VS Fiat 500 "Topolino": gli interni

La casa italiana non ha rilasciato ancora foto ufficiali degli interni della nuova Topolino. Tuttavia è possibile che siano piuttosto vicini a quelli della Citroen Ami, il quadriciclo non leggero del Double Chevron.

All'interno, quindi, dovrebbe essere dotata di due sedili, uno posizionato più avanti e uno più indietro, per favorire lo spazio per le gambe o per i bagagli. Una filosofia molto simile proprio a quella della Fiat 500 "Topolino" originale, dotata anche in questo caso di due soli sedili e, proprio come la nuova, di un cruscotto dalle linee molto semplici, abbinato a un volante sottile come da tradizione dell'epoca.

In entrambi i casi un dettaglio affine molto importante lo si può trovare nel tetto, per tutte e due di colore scuro e piatto, quest'ultima una caratteristica voluta per favorire, ancora una volta, l'abitabilità interna (nonostante le dimensioni davvero ridotte).

Citroen Ami, il cruscotto Fiat 500 C "Topolino"

Fiat Topolino VS Fiat 500 "Topolino": i motori

Parlando infine di meccanica, è qui che si incontrano le differenze più grandi. La nuova Fiat Topolino, infatti, è un quadriciclo non leggero 100% elettrico, dotato di una batteria da 5,5 kWh, con possibilità di essere ricaricata in corrente alternata a una presa 12v da parete (come quella di un box auto) in circa 3 ore, per garantire 75 km di autonomia.

La Topolino originale, invece, era un'auto termica, dotata di un 4 cilindri da 569 cc in grado di erogare 13 CV e 32,4 Nm di coppia massima. Un motore che le permetteva di superare con discreta agilità, grazie al peso ridotto di soli 535 kg, anche le salite più impegnative delle campagne intorno alle città, il vero e proprio luogo di vita di quest'auto.

Fiat 500 "Topolino", la meccanica

Modello Motore Numeri Fiat Topolino 2023 Elettrico posteriore 6 kW - batteria da 5,5 kWh Fiat 500 "Topolino" 1936 560 cc, 4 cilindri in linea, anteriore e con trazione posteriore 13 CV - 32,4 Nm di coppia

Fiat Topolino VS Fiat 500 "Topolino": i prezzi a confronto

Come per gli interni, Fiat non ha rilasciato ancora informazioni sui prezzi delle varie versioni della nuova Topolino. Tuttavia, guardando ancora una volta la sorella Ami, un ipotetico prezzo base potrebbe partire da circa 8.000 euro.

Una cifra che potrebbe salire nel caso di versioni speciali o dedicate a impieghi specifici. Quella che vedete nell'unica foto rilasciata, per esempio, è la Dolcevita, una serie limitata di lancio dedicata all'estate, senza porte.

Al momento del debutto, invece, il prezzo per portarsi a casa una Fiat 500 "Topolino" era di 8.900 lire, una cifra che, tradotta nella valuta attuale tralasciando rincari e inflazione, sarebbe pari a circa 4.700 euro.