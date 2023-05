Noi appassionati ci siamo espressi: vogliamo vedere su strada (e chi ne ha la possibilità anche acquistare) la BMW Touring Concept Coupé, quell'esercizio di stile presentato all'edizione 2023 del Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Sono solo parole, certo, che però sembrano essere state ascoltate dal direttivo della Casa, che, nel corso di una tavola rotonda tenutasi proprio nei giorni della kermesse, ha spiegato che l'idea potrebbe non essere scartata del tutto.

L'auto con la quale BMW ha voluto comunicare, al mondo intero, di non aver dimenticato la sua storia potrebbe quindi diventare realtà, in una serie molto limitata. Ecco tutti i dettagli.

La tavola rotonda sul design

Come anticipato, l'indiscrezione è saltata fuori nel corso di una tavola rotonda sul design delle BMW del futuro, tenutasi proprio a Villa d'Este durante il week end, con il Direttore del Design di BMW Group, Adrian van Hooydonk.

BMW Concept Touring Coupé

Il manager ha affermato che, personalmente, nel corso della due giorni ha ricevuto diversi feedback positivi da parte del pubblico e da parte di possibili compratori, qualcosa che avrebbe indotto il suo team a iniziare a pensare a un'ipotetica versione di serie a tiratura ultra-limitata.

Ai nostri colleghi di Motor1.com US, infatti, lo stesso Hooydonk ha risposto:

"La Concept Touring Coupé è un pezzo unico al momento. Giusto? E non ci sono piani concreti per metterla in produzione. Ma prima di "salpare" per il Lago di Como abbiamo concordato internamente che, se l'interesse sarà sufficiente, ci penseremo. Potrebbe essere una versione a basso volume, come 50 auto o giù di lì."

La BMW Concept Touring Coupé durante la progettazione

Non sarebbe la prima

Pensare a un'ipotetica produzione in serie della BMW Touring Concept Coupé non è affatto così impossibile. I precedenti, nel corso della centenaria storia della casa di Monaco, infatti, ci sono stati, tutti con risultati di vendita e successo del tutto soddisfacenti.

Parliamo prima di tutto dell'iconica BMW 2002 tii (scritto rigorosamente a lettere minuscole) Touring, la rarissima versione a coda corta e con grandi finestrini posteriori dell'omonima due porte della casa, prodotta in pochissimi esemplari.

Oggi è molto ricercata e può essere trovata sul mercato tedesco a cifre intorno ai 40.000 euro per esemplari ben tenuti.

La BMW 1802 Touring 1971

Ma non solo. In tempi più recenti, come non ricordare la Z3 Coupé, la versione con sedili posteriori e bagagliaio della prima spider moderna della casa, dotata nell'ormai ricercatissima versione M dell'iconico 3.0 6 cilindri in linea S50 da 321 CV.

Un'auto con una carrozzeria particolare, diventata oggi iconica e molto ricercata, che può essere trovata sul mercato a cifre comprese tra i 25.000 euro, per allestimenti normali, e gli oltre 65.000 euro, per le ricercatissime M.

BMW Z3 M Coupé 1998 BMW Z3 M Coupé 1998

Infine c'è la vera protagonista della seconda parte del primo decennio degli anni 2000: la Z4 Coupé E86.

La versione con tetto e cofano posteriore della zeta di Bangle, che tanto continua a far sognare i diversi possessori sparsi per il mondo, è infatti stata prodotta anche con carrozzeria coupé, seppur non shooting brake, ma comunque con un posteriore piuttosto alto.

Oggi può essere trovata sul mercato dell'usato a cifre comprese tra i 20.000 euro, delle versioni 3.0si "standard", e gli oltre 60.000 euro, delle versioni M Coupé con idroguida e cambio manuale - quest'ultima molto ambita e con quotazioni da vera auto sportiva di razza.

BMW Z4 M Coupé BMW Z4 3.0si Coupé BMW Z4 3.0si Coupé

Come si potrebbe produrre

Nel corso della stessa tavola rotonda, i nostri colleghi hanno chiesto a Hooydonk anche come e con quali tempistiche potrebbe essere prodotta oggi un'auto del genere in pochissimi esemplari.

Il designer ha risposto facendo un paragone diretto con l'auto a tiratura limitata costruita per celebrare i 50 anni della divisione M, cioè la 3.0 CSL Hommage del 2022.

"Di solito, quando si decide di realizzare un'auto limitatissima, e noi l'abbiamo fatto con la 3.0 CSL Hommage, bisogna essere intelligenti su come farlo. Non si può fare un ciclo di produzione in fabbrica. È impossibile. Non possono gestire un volume così ridotto." "Quindi, bisogna agire al di fuori delle strutture produttive e avere diverse aziende che ci aiutano con la produzione dei vari componenti, per poi concludere l'assemblaggio finale e il controllo qualità in casa. È così che abbiamo fatto con la 3.0 CSL".

La BMW 3.0 CSL Hommage a Villa Erba

Non resta quindi che attendere per vedere se la Z4 Touring che tanto abbiamo ammirato durante l'edizione 2023 del Concorso d'Eleganza Villa d'Este diventerà realtà o meno.