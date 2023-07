Presentata da poche settimane, la Fiat Topolino è già stata elaborata dalle prime officine. Tra le prime, c’è Castagna Milano, con la carrozzeria meneghina che ha rivisto alcuni dettagli del quadriciclo realizzato su base Citroen Ami rendendola l’alleata perfetta per l’estate.

La carrozzeria ha presentato i primi render della sua creazione sulla propria pagina Facebook attirando subito le attenzioni degli appassionati, con uno stile ancora più “Dolcevita”.

In spiaggia con la “spiaggina”

L’ultima creazione di Castagna Milano viene presentata così sui social dell’officina: “Benvenuta Topolino! Oggi rinasce un mito tutto italiano e noi stiamo pensando a come prepararlo per la prossima estate”.

Il post prosegue elencando le modifiche effettuate alla baby Fiat, a partire dalla rimozione del tetto che ha trasformato la Topolino in una vera e propria “spiaggina”. Naturalmente, per rinforzare l’intera struttura e per dare la massima sicurezza in caso d’incidente, è stato aggiunto un roll bar cromato, mentre nella zona posteriore Castagna Milano dice che è stata installata una doccetta con tanto di tendalino.

Ci sono poi dei copricerchi differenti e passaruota dal design leggermente più bombato. Inoltre, la carrozzeria si è sbizzarrita coi colori, aumentando la gamma di verniciature ufficiali che – per ora – comprende solo il Verde Vita.

La Topolino ai raggi X

Lunga 2,53 m e larga 1,40 m (senza considerare gli specchietti), la Fiat ha le qualità giuste per muoversi con agio in città evitando l’ansia da parcheggio. La Topolino può essere guidata dai 14 anni, ha un raggio di sterzata di 7,2 metri e la batteria da 5,4 kWh ha numeri adeguati all’utilizzo cittadino.

Fiat Topolino by Castagna Milano

Per arrivare al 100% della carica occorrono 4 ore collegandosi a una presa da 2,3 kW, mentre l’autonomia è di 75 km. È presente un unico motore elettrico (anteriore) da 8,2 CV e 44 Nm, sufficiente per raggiungere i 45 km/h di velocità massima da fermo in circa 10 secondi.

I prezzi? Da 9.890 euro, ma gli ordini devono ancora aprire.