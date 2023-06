La Fiat Topolino fa già tendenza. Non è ancora in commercio e già qualcuno ha voluto "giocarci", modificandone l'estetica con colori e grafiche che richiamano altri personaggi dell'universo Disney.

Quel "qualcuno" è Garage Italia Custom che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato sei render che mostrano variazioni sul tema della nuova Topolino, ognuno diverso dall'altro. Qual ì il vostro preferito?

Banda al completo

Si inizia con la Fiat Topolino con parte inferiore rossa e superiore nera, i colori del topo più famoso del mondo. Rosa con pallini (mica tanto "ini") bianchi invece per la versione ispirata a Minne, l'eterna fidanzata di Topolino.

Fiat Topolino Topolino Fiat Topolino Minnie

Blu e bianco sono invece le tinte scelte per la "Paperino" (anche se, ammettiamolo, ci sarebbero stati alla perfezione giallo, rosso e blu della mitica 313) mentre per il quadriciclo elettrico dedicato a Pippo i colori sono blu e arancione. La Fiat Topolino di Pluto non poteva che essere arancione con dettagli verdi. L'ultimo personaggio Disney citato è Paperinik (l'alter ego mascherato di Paperino): livrea nera e blu come il costume del giustiziere mascherato di Paperopoli.

Fiat Topolino Paperino Fiat Topolino Paperinik

Il ritorno del mito

Presentata a inizio giugno la nuova Fiat Topolino è basata sulla Citroen Ami e da lei riprende forme e dimensioni (non ancora dichiarate), con lunghezza che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,4 metri, 1,39 di larghezza e 1,52 di altezza.

Fiat Topolino Pluto Fiat Topolino Pippo

Mossa esclusivamente da un motore elettrico, come la controparte francese dovrebbe mondate un motore anteriore da 6 kW (8 CV) alimentato da una batteria da 5,5 kWh ricaricabile dallo 0 al 100% in 3 ore circa collegandosi a una normale rete domestica, per un'autonomia di 75 km.

Ancora non si conoscono i prezzi della Fiat Topolino né la data della commercializzazione.