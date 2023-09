La nuova Fiat 600 è finalmente arrivata. Il crossover piccolo della casa, dopo essere stato protagonista di una lunga campagna di teasing, è stato svelato a Torino nelle scorse settimane, prima in versione 100% elettrica e poi in versione mild hybrid.

L'elettrica è una delle novità più importanti della storia recente di Fiat, si tratta del secondo modello a zero emissioni dell'azienda, che evolve in tutti i sensi (e soprattutto in grandezza) quanto visto sulla 500e. Scopriamo insieme come va.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Fiat 600e: Esterni

Partendo come sempre dagli esterni, la Fiat 600e è un crossover di medie dimensioni, lungo 4,17 metri, largo 1,78 metri e alto 1,52 metri. Si posiziona in un segmento molto importante nel mercato dell'auto, già occupato da auto come la Volkswagen T-Cross, la Toyota Yaris Cross (che recentemente abbiamo messo a confronto proprio con l'italiana), la Opel Mokka, la Citroen C3 Aircross e la Jeep Avenger, le ultime tre parte dello stesso Gruppo Stellantis.

Fiat 600e Red

Il segmento di appartenenza di questo nuovo piccolo SUV è quindi il B e il suo design generale, come abbiamo detto, è stato ripreso direttamente da quello della nuova 500 elettrica.

La stretta parentela, in particolare, si può chiaramente notare già a partire dalle luci anteriori, anche in questo caso progettate su due livelli e completamente a LED. Discorso simile anche per quelle posteriori, con disegno a "C" e dinamica interna simile.

Lo stile italiano che richiama alla Dolce Vita, dunque, è stato reso più massiccio e muscoloso rispetto alla citycar di derivazione, qualcosa di necessario viste le dimensioni maggiori e le proporzioni più importanti, ma non necessariamente rivoluzionario rispetto alla precedente 500X.

Fiat 600e Red Fiat 600e Red

Fiat 600e: Interni

Proprio come gli esterni, anche gli interni della nuova Fiat 600 riprendono lo stile inaugurato con la 500 elettrica. L'impostazione generale è infatti la stessa della piccola da città e della Jeep Avenger, incluso il portaoggetti centrale a con chiusura a libro, il grosso monitor centrale da 10,25 pollici appoggiato sulla plancia e i pulsanti fisici del climatizzatore.

Allo stesso modo, anche i comandi del cambio a "pianoforte" sono stati direttamente ereditati dalla 500 a zero emissioni, così come la strumentazione digitale da 7 pollici incastonata in un elemento circolare davanti al guidatore.

Fiat 600e, la plancia

In generale tutto l'abitacolo è stato progettato con linee semplici e con pochi pulsanti fisici, qualcosa che aiuta ad aumentare la sensazione di spazio. A tal proposito, anche la piattaforma ha giocato un ruolo fondamentale da questo punto di vista.

Ideata infatti anche per auto 100% elettriche, ha permesso in fase progettuale agli ingegneri di ricavare l'ampio porta oggetti nel tunnel centrale, chiuso con una cover simile a quella di un iPad, quindi magnetica e a libro.

Fiat 600e Red, gli interni

Concludendo con il bagagliaio, la nuova Fiat 600e, in versione 100% elettrica, dichiara 360 litri, 20 in meno rispetto alla Avenger per via del diverso andamento del tetto, un valore che sale fino a 385 litri nel caso della versione Hybrid.

Fiat 600e: Guida

Nel corso di questo breve primo contatto nelle campagne torinesi abbiamo messo alla prova la versione 100% elettrica 600e (l'ibrida arriverà più avanti), dotata un motore sincrono a magneti permanenti posizionato sull'asse anteriore e in grado di sviluppare 156 CV grazie a un pacco batterie da 51 kWh.

La Fiat 600e RED

Che sia un'auto familiare lo si avverte fin dai primi km, grazie ad alcune peculiarità come, per esempio, la posizione di guida molto alta che permette una buona visibilità dell'ambiente circostante, oppure grazie al grande parabrezza poco inclinato, abbinato a montanti verticali e stretti.

Qualcosa che viene ulteriormente accentuato anche dalla linea di cintura delle portiere piuttosto bassa, utilissima nelle fasi di manovra (dove vengono in aiuto anche la telecamera posteriore e i sensori). Si tratta dunque di un'auto che fa sentire subito a casa, diciamo "familiare", come da obiettivo della casa in questo nuovo corso stilistico.

Fiat 600e RED

Durante la breve escursione nei dintorni di Torino, abbiamo notato come l'acceleratore sia stato tarato in maniera molto morbida, così come lo sterzo che è risultato molto leggero e dal carattere prettamente "cittadino".

In alcune situazione l'auto ha dimostrato di avere un rollio percepibile ma non troppo elevato per essere un'auto dedicata alle famiglie. Il freno con un'escursione piuttosto lunga, infine, è risultato particolarmente valido per poter fermare l'auto in maniera graduale.

Fiat 600e RED

Alla guida l'ambiente interno ha dimostrato di essere molto insonorizzato, grazie anche a un lavoro di sospensioni effettuato direttamente dagli ingegneri Fiat a Torino, cosa che differenzia l'auto dagli altri crossover del segmento B del Gruppo Stellantis (come la Jeep Avenger o la Opel Mokka).

Infine, anche il diametro di sterzata di 10,5 metri è risultato essere piuttosto buono per l'indole cittadina dell'auto, avendo (lo ricordiamo) il motore elettrico posizionato sopra l'assale anteriore.

Fiat 600e: Curiosità

Nel corso del 2024 la gamma della Fiat 600 si arricchirà della versione Hybrid, dotata del 1.2 tre cilindri benzina da 100 CV abbinato a un sistema elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V. Il cambio, di serie, sarà un automatico a doppia frizione a 6 rapporti, nel quale sarà integrato il motore elettrico da 21 kW.

La Fiat 600 Hybrid

Fiat 600e: Prezzi

La gamma della Fiat 600, in arrivo nelle concessionarie a fine settembre 2023 in versione elettrica e nel corso del 2024 in versione ibrida, parte da 24.950 euro per quest'ultima, disponibile in due allestimenti: La Prima, la versione più ricca dotata anche di ADAS di Livello 2, e la versione rinominata Fiat 600 Hybrid, cioè quella più accessibile, con sedili in tessuto riciclato.

Salendo si passa poi all'elettrica, il cui prezzo per la versione RED parte da 35.950 euro. Per portarsi a casa una La Prima (la versione di lancio) invece, servono almeno 40.950 euro, al netto di sconti o incentivi.

Come anticipato in fase di presentazione, saranno quattro i colori disponibili per la carrozzeria: Sun of Italy, Sea of Italy, Earth of Italy, Sky of Italy. E il grigio? Non sarà disponibile, né per lei né per nessun altro modello Fiat.