Così simili, eppure così diverse. Sono Fiat 600 Hybrid e Toyota Yaris Cross, le due rivali nel segmento dei B-SUV ibridi. Per quanto vicine nelle dimensioni e nel posizionamento sul mercato, l’italiana e la giapponese hanno un “cuore” decisamente diverso. Se la Fiat utilizza un “middle hybrid” (un mild hybrid “rafforzato”), la Toyota è la full hybrid più venduta in Italia.

Per entrambe, comunque, l’obiettivo resta quello di combinare la praticità con l’efficienza nei consumi. Eccole nel dettaglio nel nostro confronto.

Esterni

Partendo dalle dimensioni, Fiat 600 Hybrid e Toyota Yaris Cross sono molto vicine in termini di lunghezza (4,17 m per l’italiana e 4,18 m per la giapponese). A cambiare è soprattutto l’altezza, con un valore di 1,52 m per la 600 e 1,60 m per la Yaris Cross dovuto principalmente alla forma più regolare del tetto nella parte posteriore.

Fiat 600, la variante elettrica Toyota Yaris Cross

Le differenze stilistiche sono evidenti. Da una parte, la 600 evoca le classiche forme tondeggianti delle Fiat di una volta (e della 500X che l’ha preceduta), con fari LED circolari e un look che trasmette tanta personalità. Dall’altra parte, la Yaris Cross è più razionale, per quanto altrettanto attraente, con linee più tese e passaruota più massicci per avere un’imponenza quasi da SUV.

Modello Lunghezza (metri) Larghezza (metri) Altezza (metri) Fiat 600 4,17 1,78 1,52 Toyota Yaris Cross 4,18 1,77 1,60

Interni

Nell’abitacolo si nota la (leggera) differenza d’età tra i due modelli. La Fiat punta molto di più sul minimalismo, con un volante a due razze, un quadro strumenti digitale circolare molto semplice nella grafica e uno schermo dell’infotainment che sembra quasi “sospeso” sulla plancia. Inoltre, la luce d’ambiente “avvolge” l’intero cruscotto creando un ambiente ricercato.

Fiat 600, gli interni della versione elettrica Toyota Yaris Cross, gli interni

La Yaris Cross (lanciata nel 2021) ha interni sicuramente moderni, ma un po’ meno scenici. Questo non vuole dire che la strumentazione tecnologica sia assente, anzi. Anche sulla Toyota c’è il quadro digitale, mentre l’infotainment è a sbalzo.

Passando al bagagliaio, la 600 presenta una volumetria di 385 litri (+25 litri rispetto alla versione a batteria). La Toyota vince di poco questo confronto offrendo una capacità minima di 397 litri. Tuttavia, se si scelgono le versioni a trazione integrale AWD-i, lo spazio scende a 320 litri a causa della presenza delle componenti elettriche nel telaio.

Motore "middle hybrid per la 600

La Fiat 600 Hybrid utilizza un powertrain mild hybrid "rafforzato" (o middle hybrid) costituito da un 1.2 tre cilindri a benzina da 100 CV e da un motore elettrico da 21 kW, il quale è integrato nel cambio a doppia frizione a 6 rapporti. Anche se le prestazioni ufficiali devono essere ancora omologate, le stime iniziali parlano di uno scatto 0-100 km/h di 11 secondi.

Fiat 600 Toyota Yaris Cross

Nella Fiat, il supporto elettrificato consente di migliorare l’elasticità ai bassi regimi e in fase di partenza, oltre a permettere cambiate veloci e una risposta più pronta della vettura. La batteria si ricarica in fase di decelerazione e veleggiamento e l’auto può viaggiare in modalità 100% elettrica entro i 30 km/h, oppure se si rilascia l’acceleratore in piano o in discesa.

Secondo la Casa, questa motorizzazione permette di risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto a un analogo motore termico.

Full hybrid per la Yaris Cross

La Yaris Cross è disponibile unicamente con una motorizzazione full hybrid a benzina. A spingere tutte le Toyota in listino è un 1.5 4 cilindri da 92 CV abbinato a un’unità elettrica da 59 kW per una potenza complessiva di 116 CV. A differenza della Fiat, si possono scegliere le varianti a trazione anteriore e quelle 4x4. La velocità massima è di 170 km/h, mentre lo scatto 0-100 km/h è di 11,2 secondi per le 2WD e 11,8 secondi per le AWD-i.

Queste ultime presentano un motore elettrico dedicato sull’asse posteriore che si attiva per garantire un maggiore sprint o una maggiore aderenza, per esempio su strada bagnata, neve o sterrato.

In generale, l’unità elettrica più grande rispetto alla 600 consente di viaggiare più spesso a zero emissioni, grazie anche all’abbinamento al cambio automatico a variazione continua. Il principio di ricarica della batteria, però, è lo stesso: anche sulla Yaris Cross viene sfruttata la decelerazione, la frenata o il surplus di potenza del motore termico.

Modello Motore Fiat 600 1.2 mild hybrid 100 CV+21 kW Toyota Yaris Cross 1.5 full hybrid 116 CV

Prezzi

La 600 Hybrid sarà disponibile nel corso del 2024. I prezzi partiranno da 24.950 euro, ma l'offerta di lancio consente di scendere a 19.950 in caso di rottamazione e finanziamento.

La Yaris Cross parte da 28.050 euro nell'allestimento Active e arriva ai 33.500 euro della GR Sport.

Scopriamo com'è fatta la Fiat 600 elettrica