A metà del 2022, il responsabile marketing di Hyundai Motor Europe, Andreas-Christoph Hofmann, ha confermato i piani per un'auto elettrica compatta per l'Europa. All'epoca, il dirigente ha parlato di un prezzo di listino intorno ai 20.000 euro.

Arrivando ai giorni nostri, ecco le prime foto spia della tanto chiacchierata baby Hyundai a batteria. Basata con ogni probabilità sulla Casper, la coreana elettrica si prepara a sfidare rivali del calibro di Fiat 500e e MINI Cooper E.

Addio al motore a benzina

Nata originariamente con un 1.0 a tre cilindri a benzina, la Casper diventerà 100% elettrica. A dimostrarlo ci sono le foto spia in cui si vede la Hyundai collegata a una colonnina, un segno inequivocabile sulla presenza di un powertrain a zero emissioni (di cui, però, non abbiamo ancora informazioni ufficiali).

Hyundai Casper elettrica, le prime foto spia della versione europea

Una volta sul mercato, la Casper sarà la Hyundai elettrica più piccola del listino, con una lunghezza inferiore ai 3,6 metri. Il design sarà ripreso dal modello a benzina, con forme squadrate e un anteriore caratterizzato dai fari su due livelli. Il posteriore, invece, manterrà la grande e personale fanaleria a sviluppo orizzontale. Qualche novità in più dovrebbe riguardare gli interni.

Tecnologia dedicata

Sbirciando dalle foto spia, infatti, si nota un abitacolo leggermente rivisto. Sulla Hyundai s'intravede un nuovo cruscotto, col display del quadro strumenti che sporge dalle camuffature, mentre il monitor centrale dell'infotainment appare leggermente più grande.

Hyundai Casper elettrica, le prime foto spia della versione europea

In generale, quindi, la strumentazione sarà più avanzata, con nuove grafiche e nuove funzionalità per competere con le concorrenti europee.

Al tempo stesso, va sottolineato come la Casper non andrà a sostituire la i10, che è stata recentemente rinnovata con un restyling e che rimarrà disponibile esclusivamente con motori a benzina non elettrificati.

Quando arriverà la nuova Hyundai? La Casa non ha ancora annunciato una data specifica, ma ci aspettiamo un debutto nel corso del 2024.