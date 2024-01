Il rilancio europeo di Mitsubishi Motors riceve un ulteriore impulso nel 2024, grazie anche al contributo dell'alleanza con Renault e Nissan, ma non solo.

La novità Mitsubishi più attesa del 2024 è infatti la nuova Outlander, un progetto nato sì su una piattaforma dell'Alleanza, ma con tecnologia e forme tutte di origine Mitsubishi.

In alcuni Paesi europei partono poi le consegne della Mitsubishi Colt, versione col marchio giapponese delle Renault Clio e sempre nel 2024 arriva la nuova Mitsubishi ASX che sfrutta come base la Renault Captur.

Da citare è poi la nuova Mitsubishi L200 che non è un'auto passeggeri, ma il pick-up Triton di sesta generazione che potrebbe fare la sua comparsa in Europa entro la fine del 2024.

Ecco quindi le novità di Mitsubishi per il 2024:

Mitsubishi Outlander

La quarta generazione della Mitsubishi Outlander sbarca finalmente in Europa a inizio 2024 e lo fa con la versione ibrida plug-in. Il grande SUV giapponese a quattro ruote motrici lungo 4,71 metri sfrutta infatti un motore 2.4 quatto cilindri a benzina che con l'aiuto di un motore elettrico sviluppa in totale di 252 CV.

Mitsubishi Outlander

Il cambio è automatico e la batteria da 20 kWh garantisce alla nuova Mitsubishi Outlander PHEV un'autonomia elettrica dichiarata di 87 km, oltre a un consumo WLTP combinato di 1,5 l/100 km. Il sistema di trazione integrale AYC (Active Yaw Control (AYC) provvede a trasferire automaticamente la forza motrice ai due assi.

Nome Mitsubishi Otulander PHEV Carrozzeria SUV 5 porte Motori Ibrido plug-in Data di arrivo Inizio 2024 Prezzi Da comunicare

Mitsubishi ASX

La Mitsubishi ASX di seconda generazione è la gemella della Renault Captur e come la francese si presenta come un crossover compatto lungo 4,22 metri e la possibilità di scegliere tra motore a benzina, benzina mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. In alcuni Paesi europei è già arrivata, mentre in altri è attesa in questo 2024.

Mitsubishi ASX

A seconda dei mercati la nuova Mitsubishi ASX viene venduta con motore 1.0 turbo benzina da 91 CV, 1.3 turbo benzina mild hybrid da 140 e 158 CV, oltre che nella variante 1.6 full hybrid da 143 CV e 1.6 ibrida plug-in da 158 CV. L'ibrida ricaricabile ha una batteria da 10,5 kWh e un range elettrico di 49 km.

Nome Mitsubishi ASX Carrozzeria SUV/Crossover Motori Benzina, Mild Hybrid, Full Hybrid, Plug-in Hybrid Data di arrivo 2024 Prezzi Da circa 22.000 euro la 1.0 benzina

Mitsubishi Colt

La nuova Mitsubishi Colt altro non è che una Renault Clio col marchio dei tre diamanti rossi e viene consegnata ai primi clienti proprio tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. La compatta cinque porte nippo-francese è lunga 4,05 metri e ha motori a benzina e full hybrid.

Mitsubishi Colt

La versione d'accesso alla gamma della nuova Mitsubishi Colt è quella dotata del motore 1.0 tre cilindri aspirato benzina da 67 CV, affiancato dalla variante turbo da 91 CV e dalla 1.6 full hybrid che ha 143 CV e cambio automatico.

Nome Mitsubishi Colt Carrozzeria Berlina 5 porte Motori Benzina, Full Hybrid Data di arrivo Già in vendita Prezzi Da circa 16.500 euro la 1.0 benzina

Mitsubishi L200/Triton

La Mitsubishi L200, venduta in alcuni mercati come Mitsubishi Triton, è lo storico pick-up "one ton" della Casa giapponese che compie 45 anni di carriera con la sesta generazione appena presentate e dopo il debutto in patria di inizio 2024 potrebbe farsi presto vedere anche in Europa.

Mitsubishi L200/Triton

Parliamo del nuovo veicolo commerciale con cassone lungo 5,26 metri che ha un pianale ribassato e alleggerito disponibile al momento in alcuni mercati asiatici con trazione posteriore o trazione integrale Super Select 4WD-II e Easy Select 4WD. Il motore è il 2.4 turbodiesel quattro cilindri con potenze da 150, 184 e 204 CV, con cambio manuale o automatico 6 marce.