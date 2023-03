Mitsubishi presenta il suo futuro tra obiettivi di vendite e strategie di prodotto. La Casa giapponese è pronta a partire col suo piano a medio termine che la porterà a presentare 16 nuovi modelli nei prossimi cinque anni a livello globale.

Per alcuni di questi, il marchio metterà a frutto l’alleanza con Renault e Nissan (anche per quanto riguarda le motorizzazioni), mentre altri saranno sviluppati internamente grazie agli importanti finanziamenti destinati alla ricerca e sviluppo.

Le nuove Mitsubishi

Partendo dalle basi della strategia del brand, il focus è quello di comunicare la cosiddetta “Mitsubishi Motor-ness” in ognuno dei prossimi modelli. In sostanza, queste auto punteranno sull’elettrificazione, sull’affidabilità, il comfort e lo spirito d’avventura, grazie anche ad un nuovo sistema di trazione integrale S-AWC.

Mitsubishi prevede di lanciare sul mercato sette modelli con motore termico “puro” e nove elettrificati.

Le nuove Mitsubishi in arrivo entro il 2028

Tra i primi, sono previsti un monovolume compatto, un SUV a 7 posti, una grande multispazio, un pick-up, due kei car e un crossover basato sul concept XFC. Naturalmente, alcune di queste vetture (soprattutto le kei car) potrebbero non arrivare in Europa, mentre i nove modelli elettrificati avranno chances importanti di essere venduti anche nel Vecchio Continente.

Sono in programma quattro auto costruite grazie all’alleanza con Renault e Nissan, come la già annunciata ASX (basata sulla Captur), l’ormai prossima Colt (imparentata con la Clio) e altre due vetture compatte ancora senza un nome. Ci saranno poi cinque modelli “originali” Mitsubishi, ossia un pick-up elettrico, un SUV medio elettrico, un SUV medio ibrido, un SUV grande ibrido e una monovolume ibrida.

Gli obiettivi del decennio

Entro il 2030, Mitsubishi prevede di vendere il 50% di vetture elettrificate (attualmente è al 7%), mentre nel 2035 si arriverà al 100%. Ciò porterà a ridurre (sempre entro il 2030) le emissioni di CO2 delle auto nuove del 40% rispetto al 2010 e le emissioni di CO2 di tutte le attività aziendali del 50% rispetto al 2018.

Grande importanza verrà dato all’approvvigionamento di batterie, che entro il decennio arriverà a 15 GWh (con un investimento da 1,5 miliardi di euro), mentre l’Alleanza permetterà a Mitsubishi di avvalersi di piattaforme, tecnologia e software di guida autonoma.

In generale, Mitsubishi programma di incrementare il 30% i suoi investimenti in ricerca e sviluppo fino al 2018 (rispetto ai sei anni precedenti), puntando – come già detto – sull’elettrificazione, le tecnologie informatiche e la creazione di servizi connessi per i clienti, le aziende e le terze parti (per esempio, le compagnie assicurative).