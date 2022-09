La Mitsubishi ASX cambia completamente look e identità. Il crossover giapponese lanciato nel 2010 e costantemente rinnovato negli anni adotta forme e proporzioni molto simili alla Renault Captur, dalla quale eredita tecnologia e motorizzazioni pur mantenendo una serie di dettagli esclusivi.

La Mitsubishi ASX è ora un SUV di segmento B, con una lunghezza di 4,23 m, una larghezza di 1,80 m e un’altezza di 1,54 m. Sulla carta, quindi, l’ASX è più compatta di 7 cm in lunghezza e altezza, mentre è più larga di 3 cm.

Totalmente rinnovata, ma sempre pratica

Nel complesso, il look è chiaramente ispirato alla Captur, ma non mancano alcuni elementi identificativi unici, tra cui il frontale “Dynamic Shield” e i numerosi badge sulle fiancate e sul portellone.

Ad essere unici sono anche i cerchi in lega da 17” e 18” e il diffusore posteriore. Disponibile in sei colori, la Mitsubishi si può richiedere anche col tetto nero per avere un aspetto ancora più dinamico.

Nonostante le dimensioni leggermente più contenute, l’abitacolo dell’ASX resta pratico. Il bagagliaio ha una capacità di 332 litri che può essere incrementata di 65 litri facendo scorrere in avanti la seconda fila di sedili.

Il comparto tecnologico è completo con un quadro strumenti digitale da 10,25” (4,2” nei modelli base) e il sistema d’infotainment con display da 9,3” (7” negli allestimenti entry level) e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Sulla Mitsubishi si possono selezionare quattro modalità di guida attraverso il manettino Multi Sense (Eco, Pure, Sport e My Sense), mentre la dotazione di sicurezza comprende la frenata d’emergenza, il mantenimento di corsia, la retrocamera e i sensori di parcheggio. Sugli equipaggiamenti più ricchi e con cambio automatico troviamo anche il cruise control adattativo e l’Active Lane Following Assist.

I motori europei

Prodotta nell'impianto Renault di Valladolid, in Spagna, la gamma europea della nuova ASX comprende solo motori a benzina.

In particolare, troviamo un 1.0 turbo non elettrificato da 91 CV, un 1.3 turbo mild hybrid da 140 CV, un 1.6 full hybrid da 143 CV e un’ibrida plug-in con un propulsore 1.6 abbinato ad una batteria da 10,5 kWh per 159 CV e un'autonomia di circa 50 km nel ciclo combinato.

Il 1.0 turbo è disponibile unicamente col cambio manuale a 6 marce, mentre il 1.3 mild hybrid può essere richiesto anche con la trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti. La full hybrid e l’ibrida plug-in sono abbinate ad un innovativo cambio multimodale.

La garanzia di Mitsubishi è di 5 anni/100.000 km, mentre la batteria è garantita 8 anni/160.000 km. I prezzi saranno annunciati nei prossimi mesi, mentre il lancio sul mercato è previsto da marzo 2023.