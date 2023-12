I programmi di Jaguar per il futuro sono decisamente ambiziosi: la Casa di Coventry ha dichiarato di voler rendere la propria gamma interamente elettrica a partire dal 2025, ma sul piano industriale e di prodotto c'è ancora molto da definire. La nuova line-up avrebbe dovuto iniziare con l'erede della XJ, poi cancellata, e con una famiglia di SUV, mentre oggi le ultime notizie ufficiali parlano di una berlina sportiva.

Questo modello esordirà ufficialmente proprio nel 2025, con l'inizio della produzione, ma è molto probabile che già nel corso del 2024 ne vedremo un'anteprima, anche per mantenere viva l'attenzione su un marchio che negli ultimi mesi ha fatto parlare ben poco di sé. Oltre a questo, si attende soltanto la F-Type ZP Edition, con cui la Casa darà l'addio ai motori a benzina.

Ecco quindi le novità Jaguar attese nel 2024:

Jaguar GT EV

Con la transizione elettrica Jaguar punta a salire ancora di livello ed entrare in concorrenza diretta con marchi extra lusso come Aston Martin e Bentley e dal 2025 al 2027 lancerà un nuovo modello ogni anno basati sulla piattaforma JEA, realizzata internamente e che sarà la vera base della nuova strategia del brand. Il primo sarà una GT a quattro porte che si annuncia già come l'auto più potente mai costruita da Jaguar.

Jaguar Berlina Elettrica

Questa vettura segnerà davvero un nuovo inizio: avrà infatti uno stile audace e un livello tecnologico molto elevato, batterie a con batteria a 800 Volt, trazione integrale, connettività avanzata e autonomie nell'ordine dei 700 km.

Nome Jaguar GT EV (provvisorio) Carrozzeria Berlina a 4 porte Motori Elettrici Data di arrivo Seconda metà 2024 (possibile anteprima) Prezzi Oltre 100.000 euro

Jaguar F-Type ZP Edition

La Jaguar F-Type ZP è l'ultima delle edizioni speciali con cui la Casa inglese sta accompagnando alla fine della carriera la sua due posti. Si distingue per il pacchetto estetico personalizzato firmato da SV Bespoke, il reparto di personalizzazioni di Jaguar, e si può aver enei colori Oulton Blue Gloss e Crystal Grey Gloss, ispirati alle tinte più iconiche della E-Type e abbinati a interni in pelle rossa o blu.

Jaguar F-Type ZP Edition

La ZP Edition, prodotta in soli 150 esemplari sia Coupé che Convertible, è basata sulla versione R75 con motore V8 5.0 da 575 CV e 300 km/h di velocità massima, ed è corredata da speciali cerchi da 20" con inserti neri. Arriva nella prima parte del 2024 a prezzi non ancora comunicati.