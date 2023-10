Jaguar Land Rover Italia educa i clienti (attuali e potenziali) e i futuri guidatori sulla rivoluzione della mobilità elettrica e sostenibile attraverso un nuovo capitolo del progetto E-ducation 2.0. Oltre all'attività nelle scuole secondarie, l'iniziativa riguarda circa 200 clienti nelle città italiane di Roma, Milano, Torino, Bologna e Padova, insieme alla rete di vendita locale.

L'obiettivo è guidarli in un viaggio alla scoperta della mobilità elettrica e della sostenibilità.

Com'è strutturato

Il programma si sviluppa in diverse fasi. Si comincia con un'escape room digitale, in cui i partecipanti vengono coinvolti in quiz a risposta multipla per testare la loro conoscenza sulla mobilità elettrica.

Dopo questa fase "teorica", segue un'esperienza pratica con un test drive della gamma elettrificata dei modelli Jaguar e Land Rover.

Durante il test drive, i partecipanti attraversano aree sostenibili e luoghi iconici che rappresentano il nuovo modo di concepire l'ambiente urbano, permettendo loro di comprendere i vantaggi pratici della guida di un veicolo elettrico.

Successivamente, l'attenzione si sposta su un talk formativo moderato da LifeGate, con relatori di alto livello provenienti da organizzazioni come ACI, Enel-X Way e eV-Now!. Questi talk interattivi mirano a rispondere in modo chiaro e competente ai dubbi e alle perplessità degli utenti durante questo periodo di transizione verso la mobilità elettrica.

Il programma si conclude con una cena a tema sostenibilità, che offre un menu a basso impatto ambientale e segue le nuove tendenze enogastronomiche.

I prossimi eventi

Come detto, questo percorso coinvolge sia i clienti attuali che potenziali, insieme alla rete di vendita di Jaguar Land Rover Italia, ed è stato lanciato a Roma il 5 ottobre presso l'Anantara Palazzo Naiadi.

Proseguirà poi a Milano il 12 ottobre presso l'ACI Milano - Mandarin Oriental, a Bologna il 25 ottobre al Grand Hotel Majestic Baglioni, a Torino il 7 novembre presso OGRe, per concludersi a Padova l'9 novembre presso l'Hotel Al Tezzon.

Così Marco Santucci, ceo di Jaguar Land Rover Italia: