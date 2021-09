Cambio al vertice di Jaguar Land Rover Italia. Daniele Maver, presidente e amministratore delegato della filiale italiana, lascia il posto a Marco Santucci, direttore generale della filiale italiana.

Santucci assume da oggi l’incarico di amministratore delegato, mentre Daniele Maver manterrà la carica di presidente fino al 30 novembre 2021.

L’addio dopo 14 anni

Si conclude così la lunghissima carriera di Maver che, dopo importanti esperienze in Ford, Nissan e Ford Credit, il 1° aprile 2007 aveva sposato il progetto del Gruppo inglese. Jaguar Land Rover Italia lo saluta così:

“In oltre 14 anni di attività, Daniele Maver ha guidato la squadra italiana ottenendo risultati eccezionali, contribuendo così, in maniera determinante anche al successo del Gruppo a livello internazionale. Grazie alla sua strategia, portata avanti sempre con autentica passione, coerenza e grande determinazione, Jaguar Land Rover Italia ha ottenuto performance tra le migliori in assoluto in Europa”.

Maver manterrà la carica di presidente fino al 30 novembre, ultimo giorno lavorativo prima di iniziare il periodo di pensionamento. Queste le sue parole:

“Non è stato facile per me prendere questa decisione, ma è arrivato il momento di lasciare la guida a chi potrà continuare a mantenerla solida e a farla crescere ancora. Marco Santucci è la persona più adatta, gli auguro tutto il successo che merita. Ringrazio tutta la squadra italiana che mi ha supportato in questi entusiasmanti 14 anni e, soprattutto, nel periodo difficile della pandemia”.

Chi è il nuovo numero uno di Jaguar Land Rover Italia

A prendere il timone è Marco Santucci, entrato nella filiale italiana nel 2010 a seguito degli incarichi in Ford Italia e Toyota Europa. Dopo aver guidato il brand Jaguar, successivamente ha assunto la Direzione Generale Sales Operations di entrambi i marchi.

Ad inizio 2016, Santucci è stato scelto per una task force di supporto al mercato cinese venendo nominato Managing Director European Importer Region. Nel marzo 2019 è rientrato in Italia a capo della nuova Direzione Generale.

Così Santucci riguardo alla nuova nomina:

“Sono orgoglioso per l’opportunità che mi è stata data e ringrazio Daniele per la fiducia dimostrata in questi anni di lavoro insieme. Siamo pronti a capitalizzare sul cambiamento in corso nel settore automobilistico. Possiamo contare su una squadra ed una rete di professionisti eccezionali”.

I programmi per il futuro

In Casa Jaguar Land Rover c’è davvero tanta carne al fuoco per il futuro. Entro il 2026 verranno stanziati oltre 10 miliardi di euro per sviluppare i prossimi progetti elettrici e a guida autonoma firmati Land Rover. Inoltre, è già partito il “Project Zeus”, il programma di ricerca sulla tecnologia ad idrogeno.

Land Rover Range Rover Evoque Plug-in Hybrid

Il ceo di Jaguar Thierry Bolloré, invece, ha parlato di una nuova identità per il brand inglese. Non solo SUV e crossover: dal 2025 potremmo vedere nuove sportive e berline con un nuovo design distintivo. Al tempo stesso, Jaguar rivoluzionerà l’intera gamma mantenendo in listino soltanto l’I-Pace.