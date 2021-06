Tra i marchi europei in cerca di rilancio per i prossimi anni c’è sicuramente Jaguar. Il brand punta a creare modelli “esclusivi e lussuosi che possano essere un riferimento per tecnologia e cura progettuale”.

A definire questo identikit è stato nientemeno che Thierry Bolloré, il “boss” di Jaguar, recentemente intervistato da Autocar. Ecco quali sono i piani per il futuro del marchio inglese.

Tante idee al vaglio

Secondo Bolloré, Jaguar deve prendere spunto da Land Rover. Il brand di SUV e fuoristrada, infatti, è molto performante nel suo segmento di vendita e ha un'identità ben definita e sono questi gli obiettivi anche per Jaguar. Tuttavia, i nuovi modelli del Giaguaro non saranno necessariamente SUV e crossover, ma auto sportive e di lusso “senza rivali”.

Jaguar F-Type R-Dynamic Black

Bolloré è andato avanti nell’intervista spiegando che il direttore creativo di Jaguar Land Rover Gerry McGovern ha avviato recentemente una sorta di contest interno tra designer per immaginare le prossime Jaguar. In soli tre mesi i team coinvolti hanno realizzato progetti che in condizioni normali avrebbero richiesto almeno 18 mesi.

Per dare vita ai suoi progetti Jaguar starebbe cercando una piattaforma modulare che possa adattarsi ad un’ampia varietà di modelli elettrici. Il Gruppo non ha ancora deciso se svilupparla internamente o se rivolgersi ad un altro costruttore.

Una nuova identità

Di fatto, la rivoluzione di Jaguar “cancellerà” praticamente tutti i modelli dell’attuale gamma. L’unica superstite dovrebbe essere l’I-Pace che continuerà a vivere anche dopo il 2025, la data-chiave della svolta del brand inglese. Gli altri modelli saranno aggiornati nei prossimi anni, ma non ne verrà prodotta una nuova generazione.

Perché questa rivoluzione? La spiegazione arriva sempre da Bolloré:

"Oggi vendiamo delle buonissime auto, ma il problema è la percezione dei clienti. Questi ultimi vedono l’auto, la guidano, ma preferiscono comunque comprare un’Audi o una BMW. Così le persone vanno su marchi ‘classici’, noi non abbiamo un tratto distintivo. Dobbiamo posizionare Jaguar in modo diverso e più originale”.

Al tempo stesso, è probabile che Jaguar punti a collocarsi ancora più in alto: l’obiettivo è lanciare la sfida a Bentley e Aston Martin.