Il processo di elettrificazione di Jaguar è partito ormai da qualche anno. Il punto di svolta è stato sicuramente la I-Pace, il SUV 100% elettrico del Giaguaro presentato nel 2018.

Successivamente sono state introdotte a listino motorizzazioni mild hybrid e ibride plug-in. Se avete bisogno di più chiarezza, però, vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro approfondimento su tutte le Jaguar elettrificate.

Il “passaggio agli elettroni” non è finito qui visto che il brand inglese punta a vendere solo modelli elettrici dal 2030. Con la nuova generazione di vetture ad emissioni zero, Jaguar mira al bersaglio grosso: i modelli EV saranno rivali dirette di Bentley e Aston Martin.

A dichiararlo è Thierry Bollore, CEO di Jaguar Land Rover, ad Automotive News Europe: “Riposizioneremo completamente il brand Jaguar – ha detto il dirigente -. I SUV rimarranno nella gamma Land Rover, mentre Jaguar si distinguerà nettamente”.

La rivoluzione della gamma

Insomma, si prepara una vera rivoluzione per la Casa inglese. I modelli attuali non verranno infatti rimpiazzati quando usciranno dal mercato.

Jaguar investirà 2,5 miliardi di sterline (circa 2,9 miliardi di euro al cambio attuale) nella tecnologia elettrica per sviluppare le nuove piattaforme per i futuri modelli. Questa architettura sarà utilizzata solo da Jaguar e non sarà quindi presente sulle Land Rover.

Una foto spia della nuova Jaguar XJ

A farne le spese del nuovo corso di Jaguar sarà sicuramente l’ammiraglia XJ. La nuova generazione dell’iconica berlina inglese era stata pizzicata da alcune foto spia, ma difficilmente vedremo il modello di serie. Lo stesso Bollore ha dichiarato che l’XJ non è in linea col nuovo posizionamento del brand.

Nuovi design e piattaforme

È probabile che vedremo della Jaguar diverse anche dal punto di vista estetico. Ad ammetterlo è il nuovo capo dell’ufficio creativo di Jaguar Gerry McGovern: “Voglio che il mio team mi supporti nel riportare Jaguar nella posizione che merita”, ha detto McGovern in una recente intervista.

Il progetto della scocca per le future Jaguar

Sappiamo comunque per certo che le nuove Jaguar saranno dotate di una scocca più leggera fatta in fibra di carbonio e vetro. In questo modo, sarà possibile sfruttare al meglio le batterie e aumentare l’autonomia.

Il prossimo passo di Jaguar potrebbe essere l’introduzione del SUV elettrico J-Pace che si proporrà come rivale diretto della Tesla Model X.