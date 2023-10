La Jaguar F-Type è destinata ad abbandonare il listino nei prossimi anni. Nel futuro della Casa inglese, infatti, sono in arrivo tanti modelli elettrici che rivoluzioneranno completamente la gamma, inclusa la sportiva più rappresentativa.

Prima dei saluti ufficiali, però, Jaguar presenta la ZP Edition, una delle ultime edizioni (se non l’ultima in assoluto) dedicata alla F-Type con motore termico.

Cosa la rende speciale

La ZP Edition è costituita da un pacchetto estetico personalizzato firmato da SV Bespoke, il reparto di personalizzazioni di Jaguar. Questa speciale F-Type si può scegliere nelle colorazioni Oulton Blue Gloss e Crystal Grey Gloss, entrambe ispirate alle tinte più iconiche della E-Type.

Jaguar F-Type ZP Edition Jaguar F-Type ZP Edition, gli interni

Una volta selezionata la colorazione, si può passare ai rivestimenti degli interni. La Jaguar blu si può abbinare alla pelle rossa e nera, mentre la grigia presenta un abitacolo in tinta blu e nera. Tra l’altro, il marchio britannico sottolinea che questa combinazione di rivestimenti non è mai stata offerta in precedenza su una F-Type.

A prescindere dal colore, entrambe le Jaguar presentano un adesivo rotondo bianco sulla fiancata per identificare il “numero da gara” della vettura.

Tanti dettagli e l’intramontabile V8

Non è finita qui. La ZP Edition, infatti, è caratterizzata anche da una calandra con finiture bianche, mentre i cerchi da 20” presentano degli inserti neri. Altri dettagli neri si ritrovano nell’abitacolo della Jaguar, dove sono presenti anche delle placchette identificative che specificano il numero di produzione della F-Type.

Jaguar F-Type ZP Edition

La ZP Edition sarà prodotta in appena 150 esemplari sia Coupé che Convertible, tutti basati sulla versione R P575, con un 5.0 V8 da 575 CV capace di far toccare i 300 km/h di velocità massima e di garantire uno scatto 0-100 km/h di 3,7 secondi. La Casa non ha ufficializzato il prezzo, anche se ci immaginiamo un listino superiore ai circa 150.000 euro necessari per la P575.