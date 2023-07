L'Honda S2000 potrebbe tornare. Della nuova generazione della sportiva, originariamente presentata nell'aprile del 1999 per celebrare il 50esimo anniversario della Casa giapponese, se ne parla ormai da tempo e, secondo alcune recenti indiscrezioni, sarebbe ormai quasi pronta.

In base a quanto dichiarato alla rivista Car da alcuni funzionari dell'azienda, Honda avrebbe in programma di celebrare il suo 75esimo anniversario con una nuova "ideologica" S2000 con powertrain 100% elettrico: secondo le stesse fonti, potrebbe debuttare proprio nel 2024. Ecco tutto quello che sappiamo.

Un nuova piattaforma

Le indiscrezioni sono state rivelate dalla rivista Car che ha affermato di essere entrata in possesso di alcune informazioni provenienti da "addetti ai lavori" interni a Honda. Secondo i dipendenti, la casa proprio in questi mesi starebbe preparando una nuova piccola auto sportiva 100% elettrica.

Secondo il magazine, la nuova spider sarà costruita sulla nuova piattaforma e:N della casa dedicata ai veicoli elettrici e, una volta svelata, dovrebbe entrare a far parte dei circa 30 nuovi modelli previsti al debutto nel corso del prossimo decennio.

Prototipo Honda E:NP2

Anche Type R

Ma non è tutto. Secondo alcune recenti dichiarazioni di Kotaro Yamamoto, consulente tecnico per Honda, nonostante il powertrain a zero emissioni la nuova piccola sportiva potrebbe essere equipaggiata anche con il badge Type R:

"Type R è sinonimo di corse. È vero piacere. Un'auto elettrica è in grado di offrire tutto questo e una Type R non è obbligata a utilizzare un motore a combustione. Anche in un mercato completamente elettrico, ci saranno ancora delle Type R che offriranno il massimo del piacere di guida."

Il rapporto non fornisce ulteriori dettagli sulla nuova auto sportiva elettrica di Honda. Secondo la stessa Car, il modello sarà probabilmente più costoso della MG Cyberster, la nuova spider elettrica anglo-cinese che ne potrebbe esserne una diretta competitor.

Un dettaglio, quest'ultimo, confermato anche dalle dichiarazioni di Rebecca Adamson, responsabile auto di Honda UK: "Anche se non possiamo competere con i produttori cinesi sul prezzo, abbiamo 75 anni di esperienza ingegneristica".