La Honda e è la piccola elettrica della casa giapponese che in questi anni ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo, grazie alle dimensioni estremamente compatte, all'alto livello di tecnologia presente nell'abitacolo e alle forme dallo stile tipicamente retrò.

In base a quanto dichiarato da alcuni dirigenti dell'azienda ad Autocar UK, però, nonostante il discreto successo ottenuto, non avrà un'erede nei prossimi anni, concludendo il suo ciclo di vita alla fine della produzione dell'attuale generazione.

Un futuro a tutto SUV

L'indiscrezione girava nell'aria già da tempo e nel corso dell'evento di presentazione del SUV elettrico e:Ny1 è stata confermata da Rebecca Adamson, responsabile della divisione auto di Honda UK. La manager ha spiegato ad Autocar UK che la decisione è stata voluta dal direttivo con l'obiettivo di permettere all'intera azienda di concentrarsi maggiormente sul mondo delle auto a ruote alte.

Secondo la Adamson, l'attuale domanda di auto nel Regno Unito (ma più in generale in tutto il mondo) oggi è quasi esclusivamente composta da SUV, che continueranno a guidare il settore anche nei prossimi anni. Per la manager, quindi, bisogna puntare su questo segmento per continuare a essere competitivi anche nel prossimo futuro.

Honda e:Ny1

Il nuovo SUV elettrico

Se non ne avete mai sentito parlare, la nuova Honda e:Ny1 è un SUV compatto, lungo 4,38 metri, alimentato da un powertrain elettrico, costituito a sua volta da un motore montato sull’asse anteriore con una potenza di 150 kW e 310 Nm di coppia.

Il tutto viene alimentato da una batteria raffreddata a liquido con una capacità di 68,8 kWh (62 kWh netti) in grado di assicurare un’autonomia massima (nel ciclo WLTP) di 412 km. Può essere ricaricata in corrente alternata a 11 kW o in corrente continua a 78 kW.

Arriverà sul mercato globale nel corso dei prossimi mesi, con prezzi ancora da definire per singolo Paese.

