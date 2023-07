Se vi piace guidare, non potete non innamorarvi di una macchina così. Questa è la nuova Honda Civic Type R ed è semplicemente la trazione anteriore più veloce al Nurburgring.

Sotto il cofano ci sono 329 CV gestiti alla grandissima da un cambio manuale praticamente perfetto che è il fulcro dell’esperienza di guida. Ma c’è anche tanto altro: da fuori è cattiva al punto giusto e dentro è molto ben fatta e super spaziosa. Mettetevi comodi e allacciate le cinture, è lei la protagonista di questo Perché Comprarla.

Dimensioni | Interni | Guida | Consumi | Prezzi

Pregi e difetti

Ci piace Non ci piace Esperienza di guida: tutto è tarato alla perfezione Dietro non ci sono bocchette, prese di ricarica e bracciolo Cambio manuale come nessun altro Raggio di sterzata Spazio a bordo Serbatoio da 47 litri poco capiente Qualità percepita e costruttiva

Verdetto 9.0 / 10

Il cerchio si chiude, con tutte le premesse iniziali che trovano conferma. La cura Type R è una garanzia ma questa volta i nerdissimi ingegneri Honda si sono superati evolvendo la Civic a 360° non solo dal punto di vista della dinamica ma anche lato tecnologia e design avvicinandosi finalmente al gusto europeo.

Honda Civic Type R 2023

La Civic Type R gioca una partita a sé sul fronte dimensioni e abitabilità confermandosi una sportiva realmente sfruttabile in famiglia ma in grado di dare la paga nel weekend in pista a cavallerie ben più importanti. Nonostante l’elettronica abbia ormai preso piede ovunque, è raro vivere al giorno d’oggi un’esperienza così analogica catalizzata da uno dei migliori cambi manuali in circolazione. Chapeau.

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Partiamo dalle dimensioni: la nuova Honda Civic Type R è lunga circa 4 metri e 60, larga quasi 1 e 90 e alta 1 e 40. L’abitabilità è uno dei suoi punti di forza e dietro si viaggia comodissimi con il bagagliaio che è grande e con una serie di soluzioni interessanti.

Sono 410 i litri di capacità minima a disposizione con la soglia che è bassa per cui è facile caricare anche oggetti pesanti. L’ampio portellone semplifica l’accesso, il vano è regolare nelle forme e ci sono una tasca e una serie di ganci e anelli per l’organizzazione del carico. È comodissima poi la cappelliera avvolgibile che da chiusa non occupa spazio e può essere eventualmente incastrata nei buchi liberi tra le valigie. Volendo più spazio, gli schienali posteriori possono essere abbattuti in configurazione 60-40 ma una volta giù sul piano al centro si crea un dislivello.

Honda Civic Type R (2023)

Accomodandosi dietro ci si ritrova in un ambiente curato, avvolgente e molto spazioso con anche i più alti che non avranno alcun problema né per le ginocchia né per la testa. La macchina è omologata per quattro persone infatti al centro della seduta ci sono due portabicchieri ma niente bracciolo centrale e, sul tunnel, bocchette dell’aria o prese di ricarica.

Le misure Fuori Lunghezza 4,59 metri Larghezza 1,89 metri Altezza 1,40 metri Passo 2,73 metri Dentro Bagagliaio 410 / 1.212 litri

Plancia e comandi

In termini di qualità percepita e costruttiva questa Civic può solo che insegnare, sia per quanto riguarda la scelta dei materiali di rivestimento che alcune soluzioni di design come la griglia a nido d’ape che corre tagliando l’abitacolo e inglobando le bocchette dell’aria che sono perfettamente mimetizzate. Poi che questa sia una Type R poi lo si capisce subito da alcuni dettagli: i sedili sono sportivi con il poggiatesta integrato, avvolgenti ma sempre comodi e morbidi, con il rosso che riprende il colore del logo che lo si ritrova anche in tutta la parte bassa dell’abitacolo tappetini compresi.

Honda Civic Type R 2023

Il volante è in Alcantara e sulla plancia davanti al sedile del passeggero c'è la targhetta identificativa del modello. Plastiche morbide si alternano a più semplici ma comunque lavorate superficialmente e a livello di assemblaggi questa Civic si conferma una sicurezza, così come sul fronte spazio a disposizione per pilota e passeggeri.

Come va e quanto consuma

Come si fa a non sorridere al volante di un’auto del genere?! La Honda Civic Type R ha un grandissimo pregio che al giorno d’oggi si apprezza ancora di più, e cioè riesce a regalare a tutti a prescindere dalla passione per le auto un’esperienza cristallina e analogica.

La posizione di guida è bassa, si sta con le gambe semi distese, e la triangolazione tra pedaliera, volante e sedile è praticamente perfetta. La visibilità intorno all’auto però è molto buona e non ci sono problemi nel percepire bene gli ingombri della carrozzeria, le superfici vetrate poi sono ampie e dei piccoli finestrini all’altezza del montante C aiutano nelle immissioni. Ci sono poi i sensori davanti e dietro e la retrocamera che danno una mano nelle manovre di precisione. In città quindi ci si muove sempre bene, l’unica cosa a cui bisogna fare un minimo di abitudine è il raggio di sterzata che con questi cerchi da 19” non è il massimo.

Honda Civic Type R 2023

Mi ha stupito tanto invece l’elettronica, in questo contesto soprattutto quella legata alla gestione dell’assetto che può essere irrigidito in base alle situazioni. È impressionante la differenza tra la taratura più soft e quella sportiva: nella prima la Type R riesce ad assorbire molto bene la maggior parte delle asperità facendo percepire però comunque una certa solidità nell’escursione dell’ammortizzatore. Nell’altra invece la risposta si fa molto più secca ed è perfetta quando l’asfalto è liscio e si cerca la prestazione.

Il protagonista indiscusso di tutto però è il cambio manuale: la leva è corta, i rapporti entrano precisi con un click e con un minimo di contrasto che trasmette perfettamente l’idea di guida fisica. Entrare in sintonia con una trasmissione del genere è questione di un attimo e basta pochissimo per non voler tornare più indietro, ci si adatta anche nel traffico – tra l’altro la frizione è anche piuttosto leggera – e spesso ci si trova a scalare di marcia così, senza una reale necessità solamente per il gusto di farlo.

Quando poi si vuole andare più forte non c’è miglior alleato, non si impunta e si lascia maltrattare, è una goduria totale. In scalata poi di default è attivo il sistema di rev matching, per cui la doppietta automatica, che accoppia i giri del motore a quelli dell’albero del cambio e questo permette di essere ancora più efficaci e veloci nella guida sportiva. L’intervento può essere regolato elettronicamente attraverso le modalità di guida che, oltre a questo, permettono di intervenire praticamente su tutto, sul motore, sul differenziale LSD, sull’assetto e anche sul sound.

Honda Civic Type R 2023

Oltre alle classiche Sport e Comfort ci sono la R+ che è quella più estrema e la Individual che invece è completamente personalizzabile e che ho usato tanto per mantenere un assetto morbido insieme ad una taratura estrema per tutto il resto. Anche lo sterzo poi è tanto, è pieno, nel senso che fin dalle basse velocità è corposo e con una buona sensibilità anche nella zona centrale. Basta veramente un minimo di angolo volante, con la corona che tra l’altro ha uno spessore perfetto, per buttare questa Type R in curva ed è anche diretto perché si percepisce perfettamente ogni minimo sassolino che passa sotto le ruote.

Avete capito quindi che quando si parla di dinamica questa Honda ha molto da insegnare. È velocissima e trasmette sempre sicurezza, è agile ma piazzata grazie al passo lungo e le sospensioni la tengono incollata all’asfalto sempre e comunque. L’anteriore è granitico e il posteriore segue benissimo la traiettoria, si alleggerisce in staccata ma sempre rimanendo ben piazzato. Allarga giusto quel mimino che aiuta a chiudere la traiettoria.

Il motore, 2.0 da 329 CV, è una furia che tira e urla fino a 7000 giri, e anche l’impianto frenante Brembo è tanta roba: instancabile tra le curve, il pedale ha una corsa corta ma ogni singola frenata è ben modulabile a prescindere dalla velocità. Arrivare lunghi può capitare, per colpa vostra però non per i freni, ma in questo caso giocando di acceleratore si sfrutta a pieno il differenziale che anche superato il punto di corda ritirerà dentro verso l’interno della curva permettendo di mantenere quindi una buona velocità di uscita.

Honda Civic Type R 2023

Per finire, tornando nei ranghi, un’auto del genere per caratteristiche si presta benissimo anche all’utilizzo in famiglia per viaggiare. Qui l’isolamento dai fruscii aerodinamici è di buon livello così come quello dal rumore del motore, un po’ meno invece per quanto riguarda il rotolamento delle gomme ma sono compromessi che possono esser raggiungi decisamente a cuor leggero.

Per quanto riguarda i consumi, in città si fanno poco più di 8 km e mezzo con un litro di benzina. In autostrada a velocità di codice si sta sugli 11 e mezzo mentre in extraurbano si superano anche i 13. Il tutto per una media di più di 10 km al litro che corrispondono a 9,3 litri ogni 100 km.

Versione provata Motore 2.0 turbo benzina Potenza 329 CV Coppia 420 Nm Cambio Manuale a 6 marce Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

La Honda Civic Type R ha un prezzo di listino che parte da circa 58 mila euro, iva e messa su strada comprese.

Honda Civic Type R 2023

La Honda Civic Type R rientra per potenza tra le hot hatch di segmento C anche se con 4 metri e 60 è la più lunga di tutte e per impostazione "pronto pista" gioca un po' una partita a sé. Considerando le compatte da oltre 300 CV ci sono la Volkswagen Golf R, la Cupra Leon, la BMW Serie 1 M135i, la Mercedes-AMG A35 e l’Audi S3. Occhio anche alla Hyundai i30 N Performance che è una validissima alternativa.