La Honda CR-V 2023 arriverà in tutte le concessionarie italiane in autunno. La sesta generazione del SUV nipponico è disponibile con motorizzazioni full hybrid e, per la prima volta, ibride plug-in a benzina.

Il prezzo di partenza è fissato a 49.900 euro per l’allestimento Elegance a trazione anteriore full hybrid e arriva fino ai 59.900 euro dell’Advance Tech ibrida plug-in.

I prezzi nel dettaglio

Analizzando nel dettaglio i prezzi della CR-V, superati i 49.900 euro dell’Elegance base si sale ai 51.900 euro dell’Elegance a trazione integrale, mentre l’Advance 4WD costa 54.900 euro. Come detto, in cima alla gamma c’è l’Advance Tech a batteria.

Honda CR-V (2023)

Purtroppo, Honda non specifica l’equipaggiamento di serie per ognuno degli allestimenti. Sta di fatto che la nuova CR-V propone uno stile profondamente diverso rispetto al modello precedente, con un look più affilato e aggressivo e una maggiore spaziosità data dai 40 mm in più in lunghezza.

A beneficiare delle dimensioni extra della Honda sono i passeggeri posteriori, che possono sfruttare 16 mm di spazio in più, e la capacità di carico che è cresciuta fino a 587 litri per la full hybrid e 617 litri per la plug-in.

Le motorizzazioni

Il sistema full hybrid e:HEV della Honda è ereditato direttamente dalla nuova Civic ed è costituito da un 2 litri a ciclo Atkinson abbinato a due motori elettrici, uno di spinta e uno con funzione di generatore. In totale, la CR-V ha 184 CV e promette un consumo medio di 5,9 litri per 100 km.

Gli interni della nuova Honda CR-V

L’ibrida plug-in e:PHEV ha la stessa potenza e lo stesso 2.0 4 cilindri, ma grazie alla batteria da 17,7 kWh può percorrere 82 km esclusivamente in modalità elettrica.

Honda CR-V 2023: prezzi , motori e allestimenti