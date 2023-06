La gamma Honda sta cambiando. Il brand nel corso degli ultimi anni ha presentato diversi nuovi SUV e crossover, per un futuro che, come ci hanno spiegato i manager pochi mesi fa, sarà caratterizzato da sempre più modelli "a ruote alte", tutti con motorizzazioni elettrificate.

Il secondo in ordine di grandezza si chiama ZR-V ed è un SUV medio ibrido che va a posizionarsi a metà gamma, tra la grande CR-V e la più piccola HR-V. L'abbiamo provato nella versione top di gamma per scoprire come va su strada e come è fatto in questo video.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

Honda ZR-V: Esterni

L'Honda ZR-V è un SUV di medie dimensioni che, lungo 4,56 metri, rientra nel cuore del segmento C, uno dei più competitivi del mercato. A tal proposito, è stato progettato con forme esterne molto aerodinamiche, con l'obiettivo ultimo di massimizzare l'efficienza e ridurre il più possibile i consumi.

Partendo dal frontale, il paraurti anteriore è caratterizzato da forme levigate, con una griglia centrale di medie dimensioni abbinata a due fari con tecnologia full LED e firma luminosa diurna a L, una caratteristica che ricorda quelli già presenti sulla berlina Civic - con cui questo crossover condivide la piattaforma.

Il profilo, invece, è stato progettato con un terzo finestrino laterale di medie dimensioni, utile a ricordare che si tratti di un crossover "medio" a tutti gli effetti, una caratteristica che i designer hanno deciso di richiamare anche al posteriore, con un cofano di generose dimensioni, un lunotto ampio, due grandi fanali - sempre con firma luminosa a LED a L - e infine con gli ormai "rari" terminali di scarico cromati e veri.

Honda ZR-V (2023), gli esterni

Honda ZR-V: Interni

Passando agli interni, dentro la Honda ZR-V è stata progettata nel classico stile giapponese, lo stesso a cui il brand ci ha ormai abituato da molti anni. Così come la piattaforma, questo nuovo crossover ha ereditato infatti dalla nuova Civic anche la plancia e gran parte dell'abitacolo, con un cruscotto basso dominato al centro da uno schermo dell'infotainment da nove pollici, abbinato a un secondo display per il computer di bordo.

Trattandosi di un modello del segmento C, questo nuovo crossover offre molto spazio a bordo, in particolare per quanto riguarda le gambe degli occupanti anteriori e posteriori e il bagagliaio, che ha una capacità variabile da un minimo di 346 litri a un massimo di 1.291 litri, grazie anche al piano di carico modulare.

Honda ZR-V (2023), gli interni

Honda ZR-V: Guida

Le Honda sono da sempre sinonimo di efficienza. Questa ZR-V è equipaggiata a livello di powertrain con il 2,0 litri benzina aspirato a ciclo Atkinson della casa, abbinato a due motori elettrici, in grado di erogare complessivamente 184 CV di potenza.

Si tratta a tutti gli effetti di una full-hybrid e, proprio come quasi tutte le auto progettato con questa configurazione, è dotata di una trasmissione eCVT a rapporto variabile, tarata in modo molto preciso e in grado di simulare molto accuratamente la presenza di un vero e proprio cambio con marce.

La sensazione è quindi quella di viaggiare nel completo comfort, grazie ai due motori elettrici incaricati di fornire (quasi) sempre trazione alle ruote - almeno finché la batteria non viene scaricata del tutto, a questo punto per mezzo di una piccola frizione viene fatto intervenire il motore a combustione.

Honda ZR-V (2023), su strada

Honda ZR-V: Prezzi

Honda non ha ancora dichiarato i prezzi ufficiali italiani della ZR-V. In base alle ultime informazioni rilasciate, questo C SUV full hybrid dovrebbe partire da circa 40.000 euro in versione base, per arrivare a un prezzo massimo di 45.000 euro nella versione più accessoriata della nostra prova.