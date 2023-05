Con buona pace di ecologisti e affini, il mercato nordamericano continua a essere dominato soprattutto da veicoli mid e full size, in prevalenza pick-up e SUV; una logica a cui anche i costruttori "esteri" si sono rapidamente adattati installando fabbriche dedicate quasi esclusivamente a modelli così.

Honda, ad esempio, ha aperto un proprio impianto a Lincoln, nel sempre accogliente stato dell'Alabama, che oggi assicura da solo praticamente l'intera produzione dei principali modelli di monovolume, SUV e pick-up per gli Stati Uniti e, a volte, l'intero Nordamerica.

Con la parentesi dell'Accord

La fabbrica di Lincoln nasce come Honda Manufacturing of Alabama (HMA) ed è controllata dall'omonima società creata e incorporata in Honda Manufacturing nel 1999.

La produzione parte nel novembre 2001 con la monovolume Odissey (inizialmente identica alla Shuttle venduta anche in Europa), seguita soltanto nel 2004 dal SUV Pilot e successivamente dalla berlina Accord, anche se soltanto per un anno a supporto dello stabilimento di Marysville (Ohio), e parallelamente dal pick-up Ridgeline.

Laassemblaggio scocche nella fabbrica Honda di Lincoln, Alabama

All'inizio di settembre del 2010, la fabbrica festeggia i due milioni di veicoli prodotti in meno di 10 anni, corrispondenti a una media di oltre 200.000 unità l'anno: poco dopo, tra il 2013 e il 2017, produce anche RDX, altro SUV dal taglio sportivo commercializzato con il marchio Acura, mentre alla fine del 2020 la produzione si stabilizza sui modelli Odissey (ora "dedicata" all'Europa), Passport, Pilot e Ridgeline.

Fase di rifinitura dei SUV Honda Passport

Nel 2019 il volume produttivo tocca il record con 351.000 unità, mentre al 2023 la produzione totale, tra autovetture e motori, si attesta a circa 5,7 milioni di unità.

Si fanno anche i motori, ma senza rifiuti

Honda Manufacturing of Alabama è il primo complesso del marchio giapponese ad avere in casa sia l'assemblaggio dei veicoli sia la produzione completa dei motori dalla fusione dei monoblocchi fino alla rifinitura e alle prove di banco.

La fabbrica di motori V6 nel complesso di Lincoln

Sul piano ecologico, la fabbrica è inserita nel piano di sostenibilità della Casa, ma vanta un primato tutto "suo": sin dall'apertura è il primo stabilimento nordamericano completamente "Landfill free", ossia privo di rifiuti da discarica. Ogni residuo di produzione o imballaggio viene infatti recuperato e riciclato o impiegato nei termovalorizzatori per ricavarne energia.

La scheda di Lincoln