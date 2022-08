La Monterey Car Week, un tempo conosciuta solo per le favolose auto da collezione, sta rapidamente diventando una vetrina per il design e la tecnologia del futuro. Tra i concept protagonisti dell'edizione di quest'anno c'è sicuramente l'Acura Precision EV, un SUV ideale che anticipa alcuni degli spunti stilistici che potremmo aspettarci dal primo veicolo elettrico dell'azienda, che arriverà nel 2024.

Crossover sportivo

L'Acura Precision EV è un crossover a cinque posti apparentemente più grande dell'RDX, il SUV medio già in vendita nella gamma della Casa. Si tratta del secondo concept per Acura dal nome Precision, il primo era stato presentato nel 2016 con le forme di una berlina a zero emissioni.

Come gran parte delle auto elettriche di ultima generazione, questo immaginario crossover di Acura perde la griglia frontale in favore di un pannello chiuso e retroilluminato che ha come obiettivo quello di migliorarne l'aerodinamicità. Guardando l'auto nella sua interezza dall'esterno, il suo design richiama chiaramente molti dei prodotti attuali della Casa, soprattutto per alcuni dettagli rilevanti come i fari anteriori e posteriori.

Profilo sportivo

Vista di profilo, la Precision EV concept sembra quasi accovacciata al posteriore, quasi pronta a scattare in avanti. Si tratta di un effetto ricreato dai progettisti grazie, in parte, alle ruote da 23 pollici e al loro design vorticoso a cinque razze con inserti pixelati.

Acura afferma che l'aspetto rivisto di questo SUV ha lo scopo di evocare immagini di un motoscafo che attraversa le onde. Proprio come una barca infatti, la carrozzeria argento satinato sotto la "linea di galleggiamento" è a contrasto con la vernice della parte superiore, opaca e dal nome Double Apex Blue, una tonalità che probabilmente in futuro diventerà il colore caratteristico per i veicoli elettrici del Brand.

Sebbene all'evento pubblico la Casa non abbia mostrato gli interni, alcune foto rilasciate a seguito della conferenza hanno rivelato un volante in stile videogame e un abitacolo con un'illuminazione ambientale rossa.

I rivestimenti degli interni del Precision EV concept sono caratterizzati da legno certificato FSC raccolto da fonti coltivate in modo sostenibile, mentre i comandi del volante in acrilico verde, i rivestimenti interni in plastica marmorizzata e la cornice del quadro strumenti in alluminio provengono tutti da materiali riciclati. Resta da vedere se tali pezzi saranno pronti per la produzione su larga scala entro il 2024.