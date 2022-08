La nuova DeLorean ce l'ha fatta. Nonostante alcuni problemi burocratici e legali, che sembrerebbero essere stati risolti definitivamente, debutta a Pebble Beach l'Alpha5, la nuova sportiva della Casa da gran turismo.

Erede solo spirituale della mitica DMC-12, riporta in vita un marchio che ha detto tanto in passato, non solo per la sua presenza nella saga di Ritorno al Futuro, ma anche per alcune soluzioni tecniche pionieristiche, come la carrozzeria completamente in alluminio.

E la nuova Alpha5 marchiata DeLorean Motors Reimagined non è da meno, con lei debuttano delle innovative e grandi portiere ad ali di gabbiano che danno accesso a un abitacolo a quattro posti comodi, insieme a linee levigate con l'obiettivo della maggior efficienza aerodinamica possibile.

Collaborazione d'eccezione

La nuova DeLorean Alpha5 è stata creata in collaborazione con Italdesign. E' ovviamente elettrica, con un powertrain in grado di farle raggiungere i 100 km/h in appena 3 secondi, proseguendo fino a una velocità massima di 250 km/h autolimitati.

Ha quattro posti comodi e la trazione integrale permanente con un'autonomia dichiarata di 300 miglia, circa 482 km, grazie a una grande batteria da 100 kWh. I dettagli sul numero o la disposizione dei motori non sono stati al momento rilasciati, così come i prezzi e le disponibilità.

Alla presentazione i vertici di DeLorean hanno annunciato che ne saranno costruite solo 88, quindi è plausibile che il prezzo non sarà proprio economico. Ma perché proprio questo numero? Per coloro che in qualche modo si sono persi gli iconici film di Ritorno al futuro, 88 miglia orarie è la velocità con cui l'originale DMC-12 era in grado di "viaggiare nel tempo".

Maggiori informazioni sulla DeLorean Alpha5 arriveranno prima della data di arrivo nelle concessionarie prevista per il 2024. Chi volesse prenotarne una può già iniziare a esplorare il sito ufficiale DeLorean.