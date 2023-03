Che un costruttore produca nei propri stabilimenti anche modelli per conto di un'altra Casa è una cosa non troppo rara in tempi di sinergie e scambi di piattaforme fatto piuttosto frequente, ma le vere e proprie fabbriche condivise sono decisamente più rare.

Mazda e Toyota ne hanno fondata una pochi anni fa in territorio statunitense, per l'esattezza ad Huntsville, nello stato dell'Alabama, dove molti costruttori stranieri hanno trovato territorio e manodopera favorevoli ai propri insediamenti produttivi. Qui, due distinte linee di assemblaggio producono attualmente altrettanti SUV ibridi di ultima generazione.

Ma Toyota c'era già

La zona di Huntsville non è una nuova conquista: qui Toyota possiede già una prolifica fabbrica di motori che proprio nel 2023 festeggia due decenni di attività passati a produrre vari tipi di unità a benzina, dai quattro cilindri di Rav4 e Camry fino ai V6 per arrivare ai V8 di grandi SUV e Pick-up come Sequoia e Tundra, con 1.800 addetti.

Proprio la conoscenza del territorio e la vicinanza della fabbrica di motori nel 2018 convince Toyota a proporre ai partner di Mazda quella location per la costruzione di un nuovo sito da creare in joint vetture e battezzare Mazda Toyota Manufacturing Usa (MTMUS, da non confondere con la Toyota Motors Manufactory Alabama, (TMMAL), che è appunto il sito per la produzione di motori "tutto Toyota".

La fabbrica motori Toyota di Huntsville, Alabama

La realizzazione, avviata nel 2019 e portata a termine nel 2021, ha alle spalle un investimento di 1,6 miliardi di dollari sostenuto in modo paritario dai due colossi, ma rientra in un piano generale di rafforzamento che negli anni seguenti porta Toyota a stringere ancora il legame con Mazda e altri costruttori connazionali come Suzuki.

La capacità massima è di 300.000 unità l'anno, 150.0000 per ciascuna delle due grandi aree di assemblaggio in cui è suddiviso il complesso da 4.000 addetti, battezzate Apollo e Discovery in omaggio al ruolo dell'area di Huntsville nella ricerca aerospaziale.

La linea di produzione Discovery nello stabilimento Mazda-Toyota di Huntsville, Alabama L'assemblaggio carrozzerie nella linea Apollo di Toyota

Green i modelli, green la fabbrica

La costruzione dello stabilimento rispetta i parametri di sostenibilità che Toyota in particolare sta introducendo nei suoi circa 15 impianti sul territorio degli Stati uniti, ma a questo aggiunge uno specifico impegno per la produzione della fauna locale.

In risposta ai dubbi sollevati da alcuni enti locali per l'ambiente circa l'impatto del nuovo complesso sull'habitat di specie rare come il pesce sole pigmeo, nell'avviare la costruzione, le due Case hanno sottoscritto una donazione di 6 milioni di dollari a favore dei progetti di tutela e conservazione di questa e altre specie autoctone.

La scheda di MTMUS Huntsville