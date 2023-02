Per la maggior parte dei costruttori orientali, il Nordamerica è la vera terra promessa: quasi tutti hanno qui uno dei mercati più prolifici e quasi tutto hanno installato, soprattutto dagli Anni '80 in avanti, alcuni dei loro stabilimenti più grandi e prolifici, che non di rado sono anche i più all'avanguardia sul piano energetico e ambientale.

Per Honda, che oltre alle auto produce anche motori marini, motociclette e attrezzature da giardino, questo è doppiamente vero: in aggiunta alle importanti fabbriche statunitensi dell'Ohio e dell'Alabama, la Casa giapponese ha infatti l'impianto di Alliston nello stato canadese dell'Ontario, dove fabbrica e prodotti sono da tempo a basse emissioni.

Dal boom degli Anni '80 a quello del 2000

L'inizio delle attività di Honda in territorio canadese risale al 1969, ma il primo stabilimento per la produzione di automobili viene completato e attivato nel 1986, pochi anni dopo quello di Marysville (Ohio) negli Stati Uniti, aperto nell'82.

Il sito di Alliston, il primo fondato in Canada da un costruttore giapponese, inizia anch'esso con l'assemblaggio della berlina Accord. Nel 1989 arriva una nuova linea di stampaggio e verniciatura paraurti, mentre nel 1993 inizia ad essere prodotta anche la Civic Coupé.

La produzione della Civic ad Alliston

Cinque anni dopo, lo stabilimento raddoppia con un secondo complesso inizialmente destinato alla produzione degli MPV Honda Odyssey a partire dal MY '99, sostituito nel 2004 dal pick-up Ridgeline e dal SUV Pilot.

La fabbrica dei motori attiva dal 2008

Verso la fine del decennio, lo stabilimento numero 2 si concentra sulla Civic berlina, mentre un terzo impianto destinato ai motori dalla capacità di oltre 260.000 unità l'anno viene attivato facendo del comprensorio di Alliston una delle maggiori realtà produttive nel settore automobilistico del Canada.

La crisi e la svolta elettrica

Nel 2009, la fase di espansione subisce una prima battuta di arresto: Honda è costretta a ridurre i turni di lavoro nella fabbrica e dimezzare la produzione della Civic e del SUV Acura MDX.

All'inizio del 2012, Honda of Canada Manufacturing è il primo stabilimento Honda in Nord America a produrre quattro modelli distinti: Civic, CR-V, MDX e ZDX dalla stessa linea di produzione, dimostrando la sua flessibilità e capacità, ma la linea di MDX viene in seguito spostata in Alabama e quella di ZDX cessa per concentrare totalmente le energie su Civic e CR-V.

Una delle moderne linee di assemblaggio automatizzate

Con questi la fabbrica, che occupa ormai una superficie di 1,8 milioni di metri quadri e impiega oltre 4.500 addetti, nel 2020 raggiunge le 390.000 unità l'anno e i nove milioni di veicoli prodotti dall'apertura.

Civic e CR-V diventano presto anche i modelli-chiave della strategia di elettrificazione: nel marzo 2022, lo stato dell'Ontario annuncia infatti la partecipazione a un piano di investimenti complessivo di 1,4 miliardi di dollari per una nuova espansione dell'impianto di Alliston che nel giro di sei anni sarà interamente convertito alla produzione di veicoli elettrificati ed elettrici.

La produzione di Honda CR-V nello stabilimento 1

Un'impronta green a 360°

La trasformazione inizia già alla fine del 2022, quando le linee di produzione si preparano ad accogliere la nuova generazione di CR-V Hybrid, diventandone il primo sito produttivo di tutto il Nordamerica, a cui nel corso del 2023 si aggiungerà la Civic Hybrid.

Questo consentirà di migliorare ancora la media di emissioni della gamma ,che da diversi anni è già la più virtuosa in termini di CO2 tra quelle commercializzate in Nordamerica e guiderà a la completa transizione verso l'elettrico che Honda prevede di completare nel 2040.

Il reparto verniciatura

A questo si aggiunge l'elevato livello di eco-compatibilità della fabbrica stessa, a sua volta importante per realizzare il proposito di rendere a zero emissioni il 94% del mix energetico dell'intera attività Honda entro il 2050. Una bella mano, viene non soltanto dai programmi di efficientamento della produzione, in parte analoghi a quelli adottati a Marysville, ma anche dal Piano Integrato per l'Elettricità varato dalla provincia di Alliston.

Grazie alle energie pulite (idroelettrica e fotovoltaica, ma anche geotermica) ha ridotto i costi delle forniture di oltre il 15% e ha contribuito alla creazione di sostanziosi "crediti di energia pulita" che abbassano l'impronta di carbonio delle aziende stesse incoraggiando le industrie a investire nella zona.

La scheda di Alliston