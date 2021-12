L'impianto BMW di Spartanburg, nella Carolina del Sud (Stati Uniti),è attivo da oltre 20 anni e oggi è diventato uno dei principali poli di produzione della casa di Monaco: nato per la produzione dell'X5, primo SUV, anzi, SAV (acronimo di Sport Activity Vehicle), destinato al mercato nordamericano, e delle roadster Z3 e Z4, attualmente realizza gran parte della famiglia "X", da X3 e X4 a X5, X6 e X7.

Non è però soltanto una fabbrica capace di grandi volumi, visto che le sue metodiche di lavoro abbracciano con particolare attenzione il principio del benessere dei lavoratori, con un elevato livello di automazione, e quello del basso impatto ambientale.

Un impianto dai grandi numeri

Spartanburg è un complesso industriale imponente: occupa una superficie poco inferiore a 500 ettari, ossia 5 milioni di metri quadri, con 650.000 metri quadri di edifici, e oltre a produrre l’energia che consuma, ospita un centro sanitario a disposizione dei dipendenti e dei familiari. Le sue linee sfornano 1.500 veicoli al giorno (dall'inizio dell'attività il totale ha già superato i 5 milioni), di cui il 70% esportato in tutto il mondo. Il personale occupato ammonta a 11.000 unità.

Una vista dello stabilimento di Spartanburg

Attenzione all’ambiente e al personale

Nell’impianto statunitense di BMW sono state introdotte gradualmente importanti tecnologie per il miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti, come i guanti con scanner incorporato che aiutano a evitare le pistole scanner.

Sempre per alleggerire lo sforzo fisico, nell’impianto BMW, caso unico, sono in uso esoscheletri meccanici per gli addetti. Queste particolari imbracature rendono meno impegnativi i lavori da fare a braccia alzate e ad altezze superiori alla testa. Per le manovre più difficili si fa ricorso ai robot.

L'assemblaggio delle scocche dei SUV

Energie green e rifiuti al minimo

Molti gli accorgimenti per ridurre l’impatto ambientale, sia per lo sfruttamento dell’energia con il ricorso a metano e a pannelli solari, sia per il riutilizzo dei materiali di scarto e dell’acqua. Quest'ultima non è scaricata nelle fognature, ma depurata e riavviata all’impianto. A Spartanburg, poi, è in forze una vasta flotta di mezzi per movimentare i materiali mossi da sistemi propulsivi elettrici fuel cell a idrogeno.

I risultati di questi interventi emergono dalle cifre recentemente comunicate da BMW: dal 2006 al 2020, per ogni vettura uscita da Spartanburg il consumo d’acqua è calato del 52% e quello di energia del 67%, i rifiuti conferiti in discarica dell’82% e l’acqua smaltita nelle fognature del 51%.

Un addetto rifornisce uno dei movimentatori a idrogeno

La scheda di Spartanburg