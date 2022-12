C'è davvero tanto interesse attorno alla nuova Honda Civic e non solo per via della sportivissima Type R. L'undicesima generazione di una delle auto più vendute di tutti i tempi si presenta in Europa e in Italia come una berlina cinque porte dalle linee ribassate con motorizzazione 2.0 full hybrid e:HEV da 184 CV.

Per sondare l'efficienza della nuova Honda Civic e:HEV Full Hybrid l'abbiamo sottoposta alla consueta prova consumi reali, un esame da cui la giapponese esce a testa alta con una media di 4,45 l/100 km (22,47 km/l). La spesa per la benzina del viaggio "campione" di 360 km da Roma a Forlì è di 26,85 euro.

Consumi buoni, ma non da podio

Con la sua media di 4,45 l/100 km, la Honda Civic Hybrid 2022 si piazza praticamente al centro della classifica consumi reali, categoria full hybrid, davanti alla Toyota Corolla Cross 2.0H 2WD E-CVT (4,65 l/100 km - 21,5 km/l) e alla Honda HR-V Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), solo per citare le prove più recenti.

Honda Civic e:HEV (2022)

Meglio della Civic hanno invece fatto, nell'ambito delle compatte full hybrid, la vecchia Hyundai Ioniq Hybrid (3,95 l/100 km - 25,3 km/l), la Toyota Corolla 1.8 Hybrid 122 CV (3,90 l/100 km - 25,6 km/l), la familiare Suzuki Swace Hybrid 1.8 2WD (3,70 l/100 km - 27,0 km/l) e la campionessa di categoria Toyota Prius AWD-i (3,20 l/100 km - 31,2 km/l).

Assetto sportivo e bagagliaio capiente

L'auto in prova è una Honda Civic e:HEV Full Hybrid Sport, allestimento intermedio che già include tra le sue dotazioni il cambio automatico eCVT, i cerchi in lega da 18", i fari full LED, la ricca serie di ausili alla guida compresi nel pacchetto Honda Sensing, oltre a sensori di parcheggio e retrocamera, cruise control adattivo e climatizzatore bizona.

Honda Civic e:HEV (2022), gli interni

La presenza sull'esemplare provato della vernice Platinum White Pearl opzionale porta il prezzo di listino a quota 38.800 euro. Questa è la spesa per chi vuole avere una comoda cinque porte dall'assetto sportivo e divertente in ogni situazione, con la posizione di guida ribassata come una coupé, ma comunque comoda da vivere e da riempire di bagagli. Il tutto con una dinamica di guida appagante e consumi sempre bassi.

Consumi sempre bassi

A dimostrazione dell'efficienza intrinseca di questa nuova Civic Hybrid ci sono i bassi consumi nelle più comuni condizioni di guida, a partire dal traffico cittadino in cui la giapponese si esalta e ottiene medie sorprendenti.

Bene anche nel misto e in autostrada, con un serbatoio da 40 litri di benzina che garantisce a questa Honda un'autonomia di almeno 600 km con un pieno e tocca i 1.000 km nelle condizioni più favorevoli ai consumi.

Honda Civic e:HEV (2022)

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

908 km di autonomia

908 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,8 l/100 km (17,2 km/l)

688 km di autonomia

688 km di autonomia Autostrada: 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

632 km di autonomia

632 km di autonomia Economy run: 3,5 l/100 km (28,5 km/l)

1.140 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Honda Civic e:HEV Full Hybrid Sport Ibrido 105 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.458 kg 113 g/km

Dati

Vettura: Honda Civic e:HEV Full Hybrid Sport

Listino base: 38.000 euro

Data prova: 28/11/2022

Meteo (partenza/arrivo): Nuvoloso, Pioggia, 13°/Pioggia, 6°

Prezzo carburante: 1,676 euro/l (Benzina)

Km del test: 809

Km totali all'inizio del test: 5.227

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 73 km/h

Pneumatici: Michelin Pilot Sport 4 - 235/40 R18 95Y XL DT (Etichetta UE: C, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,45 l/100 km (22,47 km/l)

Computer di bordo: 4,4 l/100 km

Alla pompa: 4,5 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 26,85 euro

Spesa mensile: 59,67 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 268 km

Quanto fa con un pieno: 899 km

