Le auto familiari che uniscono la grande capacità di carico di una station wagon alla motorizzazione full hybrid si contano sulle dita di una mano. Tra queste pochissime vetture che sono molto utili per chi cerca spazio e consumi ridotti c'è la Suzuki Swace Hybrid che al motore 1.8 benzina+elettrico da 122 CV somma un bagagliaio di grande capacità, variabile tra i 596 e i 1.606 litri

La Suzuki Swace Hybrid, basata sulla Toyota Corolla Touring Sports Hybrid, si dimostra anche molto parca nella richiesta di benzina, come dimostra il risultato della prova consumi reali: 3,70 l/100 km che equivalgono a una percorrenza di 27,03 km/l e a una spesa di 22,76 euro per il carburante necessario al viaggio Roma-Forlì di 360 km.

Regina dei consumi tra le station wagon

Con questa media si 3,70 l/100 km la Suzuki Swace diventa la miglior station wagon in assoluto nella classifica consumi reali. Nella categoria full hybrid della stessa classifica si piazza subito dietro a Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 4X2 (3,55 l/100 km - 28,1 km/l) e Toyota Yaris 1.5 Hybrid 4x2 (3,60 l/100 km - 27,7 km/l), ma leggermente davanti alla cugina hatchback Toyota Corolla 1.8 Hybrid (3,90 l/100 km - 25,6 km/l).

Per dare la misura dello straordinario record ottenuto dalla Suzuki Swace Hybrid 2WD basta paragonarlo con quello delle migliori familiari provate finora, ovvero la più compatta MINI One D Clubman (3,75 l/100 km - 26,6 km/l) e la più grande Opel Insignia Sports Tourer 1.6 CDTi 136 CV (3,80 l/100 km - 26,3 km/l), entrambe diesel. Anche l'ibrida plug-in Mercedes CLA 250 e EQ POWER Shooting Brake è dietro alla Swace con i suoi 3,80 l/100 km (26,3 km/l).

Un "open space" dalla guida fluida e rilassata

La vettura in prova è caratterizzata dall'allestimento più ricco, quello della Suzuki Swace Hybrid 1.8 2WD Top che ha nella dotazione di serie sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cerchi in lega da 16", auto hold, sistema multimediale su schermo da 8" con Apple Carplay e Andorid Auto, cruise control adattivo, monitoraggio angolo cieco in retromarcia e ricarica wireless per lo smartphone. Il prezzo di listino con l'aggiunta della vernice metallizzata bicolore tocca i 33.300 euro, salvo promozioni.

Su strada la Suzuki Swace Hybrid si dimostra sempre all'altezza della fama guadagnata dal sistema ibrido di origini Toyota, capace di viaggiare in relax con ampio spazio a bordo e nel bagagliaio, ottima dotazione di ausili alla guida e percorrenze in modalità elettrica anche superiori al 50%. Il cambio automatico e-CVT e la potenza combinata di 122 CV sono adeguati per ogni sorpasso, anche se l'auto stessa comunica il gradimento di una guida fluida e rilassata. Qui la nostra video prova di Swace Hybrid.

Consumi bassi sempre

I consumi di Suzuki Swace Hybrid si mantengono bassi in ogni condizione di guida, persino nella guida in città e in autostrada. La cosa sorprendente è la sua capacità di abbassare rapidamente la richiesta di benzina non appena il traffico si riduce o torna possibile una guida scorrevole a velocità costante.

Nei tratti extraurbani l'efficienza si esalta, sostenuta da un serbatoio da 43 litri che garantisce quasi sempre autonomie superiori agli 800 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 4,8 l/100 km (20,8 km/l)

894 km di autonomia

894 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

1.044 km di autonomia

1.044 km di autonomia Autostrada: 5,7 l/100 km (17,5 km/l)

752 km di autonomia

752 km di autonomia Economy run: 3,2 l/100 km (31,2 km/l)

1.341 km di autonomia

1.341 km di autonomia Massimo consumo: 20,0 l/100 km (5,0 km/l)

215 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Suzuki Swace Hybrid 1.8 2WD Top Ibrido

(benzina) 72 kW Euro 6d-ISC-FCM 78 g/km 103 g/km

Dati

Vettura: Suzuki Swace Hybrid 1.8 2WD Top

Listino base: 32.000 euro

Data prova: 17/09/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, Pioggia, 27°/Pioggia, Sereno, 25°

Prezzo carburante: 1,709 euro/l (Benzina)

Km del test: 1.107

Km totali all'inizio del test: 5.833

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 205/55 R16 91V (Etichetta UE: A, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 3,70 l/100 km (27,03 km/l)

Computer di bordo: 3,7 l/100 km

Alla pompa: 3,7 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 22,76 euro

Spesa mensile: 50,59 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 316 km

Quanto fa con un pieno: 1.162 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.